Balance del Operativo Ñandubay: más de 5.000 motos incautadas y 41.000 personas inspeccionadas

El pasado 12 de enero comenzó a desplegarse el Operativo Ñandubay, que tiene como objetivo el control y la fiscalización vehicular en todo el país. Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, señaló este miércoles que hubo "más de 35.000 vehículos inspeccionados" en estas actuaciones.

En el marco de la Junta Nacional de Seguridad Vial, Valverde asistió a Torre Ejecutiva para rendir cuentas de este operativo que culminó el 15 de febrero e involucró "a jefaturas de Policía departamentales, intendencias, Policía Caminera y Guardia Republicana", sostuvo en rueda de prensa.

Valverde indicó que se buscó controlar en los vehículos "a quienes conducían e iban a bordo". "En este marco hubo más de 35.000 vehículos inspeccionados, 41.000 personas inspeccionadas y más de 5.000 motos incautadas".

La jerarca de Interior señaló que en el caso de las motos, "tanto el vehículo y/o quien lo conducía estaba cometiendo alguna infracción, por ejemplo con la matrícula o si el vehículo estaba requerido por delito de hurto" y también "quienes conducen por falta de documentación y seguro".

Carlos Negro y Gabriela Valverde en la reunión de bancada del Frente Amplio. Foto: Ignacio Sánchez.

"Se incautaron armas y estupefacientes. Es un operativo enfocado en reducir la siniestralidad y a detectar a los vehículos que hacen transporte de drogas y que se usan para homicidios y generación de heridos de arma de fuego", aseveró.

Por último, Valverde explicó que se trata de "operativos focalizados". "Vamos a seguir monitoreando y cambiando los lugares para seguir con estos operativos. Están dando buenos resultados y tienen impacto en la ciudadanía", concluyó.