Balance del Operativo Ñandubay: más de 5.000 motos incautadas y 41.000 personas inspeccionadas
El Ministerio del Interior detalló los resultados de las fiscalizaciones desplegadas en todo el país hasta el 15 de febrero, que incluyeron la detección de vehículos requeridos y drogas.
El pasado 12 de enero comenzó a desplegarse el Operativo Ñandubay, que tiene como objetivo el control y la fiscalización vehicular en todo el país. Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, señaló este miércoles que hubo "más de 35.000 vehículos inspeccionados" en estas actuaciones.
En el marco de la Junta Nacional de Seguridad Vial, Valverde asistió a Torre Ejecutiva para rendir cuentas de este operativo que culminó el 15 de febrero e involucró "a jefaturas de Policía departamentales, intendencias, Policía Caminera y Guardia Republicana", sostuvo en rueda de prensa.
Valverde indicó que se buscó controlar en los vehículos "a quienes conducían e iban a bordo". "En este marco hubo más de 35.000 vehículos inspeccionados, 41.000 personas inspeccionadas y más de 5.000 motos incautadas".
La jerarca de Interior señaló que en el caso de las motos, "tanto el vehículo y/o quien lo conducía estaba cometiendo alguna infracción, por ejemplo con la matrícula o si el vehículo estaba requerido por delito de hurto" y también "quienes conducen por falta de documentación y seguro".
"Se incautaron armas y estupefacientes. Es un operativo enfocado en reducir la siniestralidad y a detectar a los vehículos que hacen transporte de drogas y que se usan para homicidios y generación de heridos de arma de fuego", aseveró.
Por último, Valverde explicó que se trata de "operativos focalizados". "Vamos a seguir monitoreando y cambiando los lugares para seguir con estos operativos. Están dando buenos resultados y tienen impacto en la ciudadanía", concluyó.
-
Dos baleados y dos apuñalados en las últimas horas en Montevideo: qué se sabe de cada caso
Registran robo piraña en la zona de Tres Cruces: días atrás robaron farmacia en Cordón con misma modalidad
Marcas de perfumes árabes denunciaron carga millonaria de falsificaciones incautadas en el Puerto de Montevideo
Tragedia en Brasil: un niño uruguayo de 10 años murió tras el vuelco de una camioneta en la ruta
¿Encontraste un error?