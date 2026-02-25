Dos baleados y dos apuñalados en las últimas horas en Montevideo: qué se sabe de cada caso

Montevideo registró en las últimas horas cuatro episodios graves de violencia: dos personas fueron baleadas en los barrios Jardines del Hipódromo y Cerro, y otras dos fueron apuñaladas en el Centro y Cordón.

El más reciente episodio violento se registró en la mañana de este miércoles en Paysandú y Río Branco, en el Centro. La Policía llegó al lugar por un aviso de una persona herida en la vía pública.

Se constató que el herido, de 47 años y con antecedentes penales, estaba herido y se decidió su traslado al Hospital Maciel. Un médico de guardia diagnosticó que tenía una herida de arma blanca en el muslo izquierdo, pero la víctima no quiso radicar una denuncia.

Horas antes, en 9 de Abril y Gaboto, en Cordón, otra persona resultó herida de arma blanca. La víctima es otro hombre de 47 años con antecedentes penales, quien fue derivado al Hospital Pasteur con un diagnóstico de herida punzante en la cabeza, en una oreja y en el brazo derecho.

El hombre afirmó que los autores del ataque fueron dos hombres a quienes les debe dinero.

Operativo de la Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Por otro lado, en la noche de este martes se registró un sangriento episodio en el Cerro. Un hombre de 35 años, herido, se presentó en la Seccional 24 y afirmó ante la Policía que estaba en su casa de Barcelona y Puerto Rico cuando "en determinado momento llegaron varias personas con armas y sin mediar palabras efectuaron disparos", según consta en el parte policial.

Una emergencia médica móvil se trasladó hasta el lugar y le diagnosticó "traumatismo facial con posible herida de arma de fuego" y fue trasladado al Hospital del Cerro.

Más temprano hubo un incidente en Jardines del Hipódromo. Llegó a la Policlínica de Malinas un hombre herido de arma de fuego, trasladado en un auto particular desde Albania y Locarno, en las inmediaciones del estadio de Danubio.

Una mujer declaró a la Policía que estaba con la víctima en la zona cuando "en determinado momento llegaron dos motos con dos ocupantes cada una y sin mediar palabras realizaron disparos de arma de fuego, lesionando al hombre de 37 años".

El diagnóstico médico fue herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada sin salida. Fue derivado al Hospital de Clínicas.

La Fiscalía de Flagrancia que tomó el caso dispuso que se le dé conocimiento del caso al Departamento de Homicidios, mientras aguarda por la evolución de la víctima.