Violencia en Montevideo: un homicidio y varios ataques a disparos en Piedras Blancas, Cerro Norte y Prado

Montevideo fue la zona de una noche sangrienta. Un hombre de 32 años murió acribillado en Piedras Blancas y se registraron otros ataques con arma de fuego en Cerro Norte y Prado.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo, sobre las 20:55 horas de este lunes un hombre de 32 años recibió varios disparos en la zona de Humberto Pittamiglio y Pasaje B.

La víctima fue trasladada por un vecino a una policlínica de la zona y posteriormente fue derivada a un centro hospitalario donde murió horas más tarde producto de las graves heridas en el tórax, el abdomen y las piernas.

La Fiscalía dispuso la actuación de la Policía Científica en la escena y el registro de testimonios.

Otros ataques en Piedras Blancas, Cerro Norte y Prado

Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego, también en el barrio de Piedras Blancas. El ataque se produjo cerca de la una de la madrugada de este martes, en la intersección de Teodoro Caravia y Domingo Arena.

"Un vecino manifestó haber escuchado varios disparos y, al verificar las cámaras de su vivienda, observó el paso de una moto y destellos compatibles con disparos", por lo que dio aviso inmediato al servicio de emergencias, informó la Policía de Montevideo.

Uno de los heridos, un hombre de 33 años con antecedentes penales, declaró a la Policía que estaba descansando "cuando observó un destello y que su carpa comenzó a incendiarse". Al salir, vio a dos hombres con casco en una moto y uno de ellos tenía un arma de fuego, con la que le disparó a una de sus piernas. La herida no fue de gravedad.

El otro herido fue un hombre de 50 años, también con antecedentes penales, quien recibió un disparo en la boca y se encuentra internado en estado grave.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Otro ataque tuvo lugar sobre las 22:30 horas. Se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona de Santa Cruz de la Sierra y Pasaje 5, en Cerro Norte.

En el lugar fueron ubicadas e incautadas 132 vainas calibre 9 mm, pero no se reportaron personas lesionadas, informó la Policía.

Equipos policiales llegaron al lugar luego de recibir una alerta del sistema de detección acústica de disparos (ShotSpotter), que indicó varias secuencias consecutivas de detonaciones en distintos pasajes del área.

Trabaja en el caso la Seccional 24ª de Zona Operacional IV, con apoyo de unidades especializadas y Policía Científica.

Patrullero de Policía. Foto: Estefanía Leal

Finalmente, este martes un hombre de 21 años fue detenido en el marco de la investigación por una rapiña a un motociclista ocurrida el 8 de febrero en la zona de Delmira Agustini y León Ribeiro, en el Prado, donde la víctima resultó herida por disparo de arma de fuego.

Durante un allanamiento autorizado judicialmente se incautó un arma de fuego, municiones y otros efectos vinculados a la investigación. La moto robada ya había sido recuperada.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia.