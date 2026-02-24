Solicitan ayuda para encontrar a una mujer que se ausentó de su hogar en Cerro Largo

Adriana Beatriz Chebi Demarí, de 48 años, fue vista por última vez el 12 de febrero. La Jefatura de Policía de Cerro Largo solicita a la población que colabore con cualquier dato sobre la mujer.

El País
El País
24/02/2026, 10:07
Adriana Beatriz Chebi Demarí
Adriana Beatriz Chebi Demarí
Foto: Ministerio del Interior

La Jefatura de Policía de Cerro Largo solicita la colaboración de la población para encontrar a Adriana Beatriz Chebi Demarí, de 48 años, quien permanece ausente de su hogar.

El único dato ofrecido por la Policía es que Chebi Demarí fue vista por última vez el 12 de febrero.

El Ministerio del Interior pone a disposición diferentes vías para dar información sobre una persona ausente. Para aportar datos puede:

  • comunicarse al Servicio de Emergencias 9.1.1.
  • llamar de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs al tel. 2030 4638
  • enviar un coreo electrónico a:  infoausentes@minterior.gub.uy
  • dirigirse a la seccional policial más cercana.

