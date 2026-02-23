Recapturaron a uno de los tres jóvenes que fugaron del Inisa: saltó muros para escapar, pero fue detenido

La Policía concretó este lunes la detención de un joven de 18 años que permanecía requerido tras haberse fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). El operativo se desencadenó mientras los efectivos realizaban tareas de inteligencia e información en las inmediaciones del barrio El Tobogán, bajo la jurisdicción de la Seccional 24 de Montevideo, cuando identificaron al sospechoso.

Al percatarse de la presencia de Personal de la División Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, el joven, inició un intento de fuga desesperado a través de los pasajes del asentamiento.

Durante la persecución, el implicado saltó varios muros e ingresó sin autorización a fincas linderas con el objetivo de perder de vista a las autoridades, aunque finalmente fue interceptado y neutralizado por el equipo policial actuante, según reportó el Ministerio del Interior.

Antecedentes y fuga del INISA

El detenido se encontraba cumpliendo una medida de internación en el centro del Inisa ubicado en la intersección de Bulevar Artigas y Cufré. Su privación de libertad respondía a una causa por homicidio, delito por el cual permanecía bajo la tutela del instituto hasta el momento de su evasión. Según los registros oficiales, se habría fugado de dicha dependencia junto a otros dos menores de edad en un episodio ocurrido el 24 de enero.

Tras informar del procedimiento a la Justicia competente, se dispuso el reintegro inmediato del joven de 18 años al sistema de reclusión adolescente. En paralelo, el Ministerio del Interior mantiene activa la requisitoria sobre los otros dos menores que participaron en la fuga original, quienes aún no han sido localizados.

La Dirección General de Hechos Complejos continúa con las líneas de investigación para dar con el paradero de los restantes implicados.