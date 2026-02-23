Búsqueda intensa en Playa Los Cilindros de Montevideo: un hombre desapareció tras caer de una moto de agua

Una intensa búsqueda se desarrolla en la zona oeste de Montevideo tras la desaparición de un hombre de 43 años, quien cayó al agua mientras tripulaba una moto de agua en las cercanías de la Playa Los Cilindros.

El incidente se reportó a las 17:30 horas del domingo, cuando personal de Subprefectura de Santiago Vázquez y la Prefectura Nacional Naval recibieron una alerta por una embarcación a la deriva. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo náutico, que no contaba con el despacho correspondiente para zarpar, se encontraba alejado de la costa con un joven a bordo, informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

Según el reporte oficial, el siniestro se originó cuando el hombre y su pareja de 36 años, remolcaban a su hijo, de 21 años, quien se encontraba en un inflable de recreo. En determinado momento, la pareja perdió el control de la moto de agua y ambos cayeron al mar. Ante la emergencia, el joven abandonó el inflable y nadó hasta alcanzar el vehículo, donde permaneció hasta ser asistido.

Los primeros en intervenir fueron los guardavidas de la zona, quienes lograron rescatar a la mujer en un estado de alteración emocional, pero perdieron de vista al hombre antes del arribo del apoyo naval.

Camioneta y funcionarios de la Armada Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País

Operativo de Prefectura y suspensión de la búsqueda marítima

La embarcación PNN109 de la Armada Nacional logró remolcar la moto de agua y poner a salvo al joven de 21 años. Sin embargo, tras varias horas de rastrillaje, las tareas de búsqueda por agua debieron ser suspendidas a las 19:45 horas debido a las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por un fuerte oleaje, vientos intensos y la falta de visibilidad nocturna.

Ante este escenario, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) ordenó que el buque ROU 16 se destaque en la zona para dar apoyo una vez que las condiciones lo permitan.

Investigación de la Fiscalía y rastrillaje terrestre

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia de 13º Turno, a cargo de la Dra. Lucía Nogueira. La magistrada dispuso que se labren actas a todos los involucrados y se mantenga un reporte actualizado de las novedades.

Mientras la búsqueda marítima aguarda su reanudación, los efectivos mantienen un despliegue por tierra que abarca las inmediaciones de Playa Los Cilindros, Zabala y Pajas Blancas con el fin de hallar indicios sobre el paradero del hombre desaparecido.