Una mujer de 49 años murió mientras participaba de una carrera en Ciudad de la Costa
La mujer falleció a raíz de un paro cardíaco mientras participaba de la carrera sobre la franja costera, informó la Armada Nacional.
Una mujer murió este domingo en el evento Dos Arroyos, un desafío para corredores que se realizaba en Ciudad de la Costa, sobre la franja costera.
La mujer de 49 años falleció a raíz de un paro cardíaco mientras participaba de la carrera, informó la Armada Nacional.
El evento, organizado por Halcones Uruguay, contaba con tres opciones de carrera: 19 kilómetros, 10 kilómetros o 5 kilómetros entre los arroyos Carrasco y Pando.
La Fiscalía de Flagrancia trabaja en el caso.
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