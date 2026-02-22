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El País Información Policiales

Hombre de 48 años se ahogó tras tirarse a nadar en zona no habilitada para baños cerca del Dique Mauá

El hombre se encontraba bañándose junto a otras dos personas que lograron salir por su cuenta.

22/02/2026, 09:01
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Hombre murió ahogado cerca del Dique Mauá.
Hombre murió ahogado cerca del Dique Mauá.
Foto: Armada Nacional

Un hombre de 48 años murió este sábado en la zona del Dique Mauá tras tirarse al agua en una zona no habilitada para baños, informó la Armada Nacional.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado. El hombre se encontraba bañándose junto a otras dos personas que lograron salir por su cuenta. Según información primaria, el fallecido se encontraba "presumiblemente alcoholizado".

La información fue recibida por la Prefectura de Trouville a través de un llamado al 911. Fiscalía de Flagrancia actúa en el caso.

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