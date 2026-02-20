En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a Sofía Devries, la joven de 23 años que murió cuando buceaba en el mar para obtener una certificación de buceo deportivo en Puerto Madryn, Chubut. Su cuerpo fue hallado por las autoridades el miércoles tras más de 48 horas de búsqueda.

De acuerdo a lo que publicó el medio Madryn Ahora, Devries murió por "asfixia por sumersión", es decir, ahogamiento. Según las primeras informaciones de la investigación, no se detectaron signos de intervención de terceros; esta semana se abrió una causa en la Justicia para investigar negligencias o la participación de otras personas en la desaparición de la víctima.

Operativo para encontrar a Sofía Devries, joven que falleció buceando. Foto: La Nación/GDA.

Por otro lado, se tomaron muestras para estudios complementarios, cuyos resultados serán incorporados al expediente.

Se informó además que un servicio fúnebre proveniente de la provincia de Buenos Aires llegará este jueves a Puerto Madryn para trasladar los restos a Villa Ballester, de donde Sofía era oriunda

¿Dónde encontraron el cuerpo?

El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar el miércoles por la tarde tras más de 48 horas de búsqueda por un buzo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a 20 metros de profundidad en la zona del Parque Acuático donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.

Sofía había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero, mientras realizaba una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas. El incidente ocurrió cuando la joven realizaba una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). Integraba un contingente junto con su novio, Leonardo Alonso.

Operativo para encontrar a Sofía Devries. Foto: La Nación/GDA.

Las hipótesis de los investigadores

Según información preliminar dada a conocer por la fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano, en circunstancias y por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios a la embarcación a la que había llegado a la zona donde se produjo la inmersión.

Desde el inicio, la búsqueda movilizó un amplio despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Con el correr de las horas, fuentes del operativo habían admitido que las posibilidades de encontrarla con vida eran remotas, aunque remarcaron que el rastrillaje no se interrumpiría hasta agotar todas las instancias.

La Nación/GDA