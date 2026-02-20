Despidos en Sabre en Uruguay alcanzan al 30% del personal, ¿qué razones dio el CEO en una reunión reservada?

Una nueva reestructura sacude a la industria tecnológica, esta vez fue el turno de Sabre Corporation, quien informó a través de un video que las oficinas más afectadas por la decisión serían las de Uruguay y Polonia. Pese a que la firma no confirmó la cifra, fuentes del personal de la empresa dijeron a El País que la medida alcanza a más de 200 trabajadores —el 30% de una plantilla total de 700— en Uruguay.

El pasado miércoles luego de una presentación en la que se expusieron las ganancias de la empresa correspondientes al último trimestre del 2025, el CEO de la firma, Kurt Ekert, anunció: “Les comparto una noticia difícil. Estamos revisando la plantilla de Sabre, tomaremos medidas y consideraremos reducciones para alinearnos mejor con nuestra estrategia de futuro”, según el video al que accedió El País.

“No tomamos estas decisiones a la ligera. La importancia de despedir a compañeros de equipo, quienes consideramos que aportan un gran valor a Sabre, es inmensa”, dijo el CEO de la empresa aunque agregó: “La evolución de Sabre implica decisiones necesarias y es imperativo que la compañía se mantenga competitiva y resiliente en un mercado en constante cambio”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, manifestó preocupación sobre la falta de aviso previo por parte de las empresas en posibles reestructuras y afectación de personal. “Si nosotros tuviéramos instrumentos de aviso previo, seguramente podríamos tomar recaudos de impacto en el medio de producción”, dijo y aseguró que por no contar con notificaciones adelantadas “es un hecho que se repite”.

El anuncio

Si bien está previsto que se termine de notificar a los trabajadores afectados (el 90% del total de despedidos) hoy, se espera que el 10% restante conozca la noticia en los próximos meses.

Las modificaciones en los equipos no fueron sólo en cargos de oficina, sino que también los hubo a nivel del directorio internacional.

Por otra parte, el CEO manifestó que las oficinas de Sabre permanecerán cerradas hoy para que los trabajadores realicen sus actividades de forma remota y “puedan procesar los cambios”.

En las imágenes en las que se observa a Ekert comunicando la noticia, el ejecutivo sostuvo que la empresa “se compromete a apoyarlos con indemnizaciones y recursos, así como orientación profesional y asistencia para la inserción laboral”.

Los motivos

“Se están tomando las medidas necesarias para replicar a otras empresas de SaaS (organizaciones especializadas en software) líderes en su sector. En concreto, anunciamos hoy (por el miércoles) en la conferencia de resultados que estamos iniciando un programa para compensar la presión inflacionaria que experimentamos anualmente”, dijo Ekert en el anuncio de despidos y explicó que el mismo incluye la reubicación geográfica del trabajo y la implementación de inteligencia artificial (IA) agéntica para mejorar el rendimiento y la productividad.

La IA agéntica es una forma avanzada de la herramienta que puede planificar y ejecutar tareas complejas en distintos sistemas. A diferencia de la IA tradicional, la agéntica toma decisiones a través del uso de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones: un conjunto de instrumentos que permiten integrar sistemas), y ejecuta secuencias de acciones sin necesidad de supervisión humana continua.

Oficinas en Sabre

Por su parte, ejecutivos de la empresa en Londres dijeron a El País: “Nuestro enfoque está en impulsar un crecimiento disciplinado y sostenible a largo plazo, al tiempo que seguimos invirtiendo en las áreas que más importan a nuestros clientes: el comercio y la venta minorista inteligente”.

“Evaluamos de forma continua cómo alinear mejor nuestros recursos para respaldar nuestra estrategia y el impulso actual, y prevemos mantener nuestros gastos relativamente estables durante los próximos años”, indicaron desde Sabre y concluyeron: “Si bien no comentamos sobre asuntos específicos de personal, todas las decisiones que tomamos están guiadas por nuestro compromiso de fortalecer el negocio a largo plazo y de seguir aportando valor a nuestros socios”.

Según el video en el que se difunde la noticia al personal, Eckart sostuvo que, “las noticias” dadas “son difíciles, pero juntos estamos construyendo una empresa de ahorro más fuerte y competitiva”.

Nuevas alianzas. Ejecutivos de Sabre indicaron: “Hemos experimentado un fuerte impulso en el ámbito agéntico (IA), como lo demuestran anuncios recientes como nuestra colaboración con BizTrip AI, así como con PayPal y Mindtrip”.

En enero de este año la empresa firmó un convenio con la plataforma de IA, BizTrip, mientras que en febrero lo hizo con PayPal y Mindtrip para ofrecer una experiencia de IA de última generación que reinventa la planificación y gestión de los viajes por parte de los consumidores.

Sin embargo, la implementación de IA por parte de la empresa comenzó unos años antes. En 2020, Sabre firmó un convenio con Google para la primera plataforma de IA en soluciones de viaje. Las alianzas durante los siguientes años avanzaron y en noviembre del año pasado la empresa introdujo una solución propia para aerolíneas, Concierge IQ; un asistente de IA generativa que revoluciona la planificación, las compras y el servicio de viajes a través de interacciones con los usuarios.

Resultados financieros

Los ingresos de Sabre totalizaron US$ 667 millones en el cuarto trimestre y US$ 2,771 millones para el año completo, mientras que la utilidad operativa totalizó US$ 21 millones en los últimos tres meses del 2025 y US$ 295 millones para el año completo.

Interior de oficinas de Sabre

“Los ingresos operativos totalizaron US$ 21 millones, frente a los US$ 46 millones del cuarto trimestre de 2024. Esta disminución se debió a un cargo por reestructuración asociado al programa de compensación por inflación acumulado en el período actual, que se implementará en 2026, y al aumento de los gastos por incentivos”, indicó Sabre en el documento.

Por otra parte, la pérdida neta atribuible a los accionistas comunes totalizó US$ 103 millones en el cuarto trimestre y la utilidad neta de los mismos totalizó US$ 525 millones para el año completo.

Los ingresos por Soluciones de Tecnologías de la Información (TI) disminuyeron un 4% interanual y alcanzaron los US$ 140 millones, debido a ingresos registrados el año anterior que no se repitieron.

Sabre espera una aceleración en el crecimiento interanual del volumen y los ingresos para este año debido a una mejora en el sector turístico con la implementación de SabreMosaic Travel Marketplace; una plataforma de IA que ofrece recomendaciones más inteligentes y una forma optimizada de vender viajes.

La compañía también presentó las perspectivas para el primer trimestre y el año completo de 2026. Entre ellas tiene previsto eliminar los costos previamente asignados a la línea de negocios de soluciones hoteleras que la firma vendió a la inversora TPG por US$ 1.100 millones en julio del 2025.