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Uno de los sectores más relevantes de la economía uruguaya tuvo un "modesto crecimiento" en 2025, ¿qué pasó?

La industria manufacturera en Uruguay tuvo un año 2025 con diferentes situaciones y un último mes que mostró disparidad entre las ramas que la componen.

El País
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19/02/2026, 04:00
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Industria manufacturera. Foto: Archivo El País
Industria manufacturera. Foto: Archivo El País

La industria manufacturera es uno de los sectores relevantes de la economía uruguaya al representar en torno al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en 2025 tuvo un "modesto crecimiento" en su núcleo (que excluye la producción de la refinería de Ancap, las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la fábrica de concentrados de bebidas de Pepsi). En el año que pasó, el crecimiento de la producción industrial fue de 2,7%, aunque solo de 1% si se excluye la actividad de la refinería de La Teja (que estuvo parada en buena parte de la primera mitad de 2024), de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En tanto, el núcleo industrial tuvo un incremento de 1,5%, según estimó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Manufacturas, celulosa y concentrados de bebidas desde zonas francas dan la cara por las exportaciones industriales

En diciembre la producción de la industria manufacturera aumentó 7,4%, y si se excluye la refinería de Ancap el incremento fue de 7,7%. En tanto, al excluir también a UPM, Montes del Plata y Pepsi el alza de la actividad fue de apenas 1,3%. De todas maneras, fue el segundo mes consecutivo de expansión del núcleo industrial tras la caída de 0,8% en octubre.

Refineria de Ancap
Refinería de Ancap en La Teja.
Estefania Leal/Archivo El Pais

De los 12 meses del año, la producción del núcleo industrial creció en ocho, quedó estable en uno (en febrero el alza fue mínima de 0,1%) y cayó en tres, siempre en la comparación contra igual mes de 2024.

"En lo que refiere a los indicadores laborales en diciembre, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó 1,1%, acumulando una caída de 1,6% en el año 2025. El Índice de Personal Ocupado (IPO) presentó en el mes de diciembre una contracción interanual de 3,1%, acumulando una caída nueva contracción durante el año 2025 de 1.7%", señaló el informe del Cinve.

Al analizar qué pasó por sector, "las industrias de bajo comercio durante diciembre aumentaron su producción en 5,6%. Las ramas con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fueron: Elaboración de productos de panadería que tuvo una variación positiva de 16,6% y la rama Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso, que sufrió una caída de 6,7%", señaló el Cinve. En el año, esta agrupación aumentó su actividad 2,1%.

"La agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en diciembre en 15,7% respecto a diciembre de 2024. Durante diciembre las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la de Elaboración de comidas y platos preparados; elaboración de otros productos alimenticios con un crecimiento de 38,3% y la rama Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables cuya producción se contrajo 78% respecto a diciembre del año anterior. Al excluir las principales ramas de zonas francas, el resto de la agrupación registró una disminución de su producción de 4,4%", expresó el informe. Esta agrupación tuvo una reducción de la actividad de 0,1% en 2025.

upm
Planta de UPM en Fray Bentos. Foto archivo El País.

Por su parte, "el sector industrial exportador presentó un aumento interanual de 7,2%. Según los componentes de la agrupación, la rama que tuvo mayor incidencia positiva, fue la rama Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) conservación y preparación de sus carnes), con un incremento en su producción de 5,2%, la rama de mayor incidencia negativa fue la rama Elaboración de harina de trigo y otros productos derivados de la molienda de trigo; elaboración de otros productos de molinería de cereales, excepto del arroz y trigo, que contrajo su producción en 0,34%", indicó. Este sector aumentó su producción 3,8% en 2025.

Por último, "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un decrecimiento de 1,5% respecto a un año atrás. La mayor incidencia correspondió a la rama Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, que aumentó su producción 81,5%, mientras que la rama Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles, presentó una caída de 40%", señaló el Cinve. El sector quedó prácticamente estable en 2025, con una mínima baja de 0,04%.

El Cinve concluyó que "la producción del núcleo industrial completa un año de modesto crecimiento (+1,5%). Los indicadores del mercado laboral no fueron positivos durante el año 2025, en el que registró una contracción en las horas trabajadas (-1,6%) así como en el personal ocupado, que acumuló una nueva contracción de 1,7%".

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