Uno de los sectores más relevantes de la economía uruguaya tuvo un "modesto crecimiento" en 2025, ¿qué pasó?

La industria manufacturera es uno de los sectores relevantes de la economía uruguaya al representar en torno al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en 2025 tuvo un "modesto crecimiento" en su núcleo (que excluye la producción de la refinería de Ancap, las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la fábrica de concentrados de bebidas de Pepsi). En el año que pasó, el crecimiento de la producción industrial fue de 2,7%, aunque solo de 1% si se excluye la actividad de la refinería de La Teja (que estuvo parada en buena parte de la primera mitad de 2024), de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En tanto, el núcleo industrial tuvo un incremento de 1,5%, según estimó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

En diciembre la producción de la industria manufacturera aumentó 7,4%, y si se excluye la refinería de Ancap el incremento fue de 7,7%. En tanto, al excluir también a UPM, Montes del Plata y Pepsi el alza de la actividad fue de apenas 1,3%. De todas maneras, fue el segundo mes consecutivo de expansión del núcleo industrial tras la caída de 0,8% en octubre.

Refinería de Ancap en La Teja. Estefania Leal/Archivo El Pais

De los 12 meses del año, la producción del núcleo industrial creció en ocho, quedó estable en uno (en febrero el alza fue mínima de 0,1%) y cayó en tres, siempre en la comparación contra igual mes de 2024.

"En lo que refiere a los indicadores laborales en diciembre, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó 1,1%, acumulando una caída de 1,6% en el año 2025. El Índice de Personal Ocupado (IPO) presentó en el mes de diciembre una contracción interanual de 3,1%, acumulando una caída nueva contracción durante el año 2025 de 1.7%", señaló el informe del Cinve.

Al analizar qué pasó por sector, "las industrias de bajo comercio durante diciembre aumentaron su producción en 5,6%. Las ramas con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fueron: Elaboración de productos de panadería que tuvo una variación positiva de 16,6% y la rama Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso, que sufrió una caída de 6,7%", señaló el Cinve. En el año, esta agrupación aumentó su actividad 2,1%.

"La agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en diciembre en 15,7% respecto a diciembre de 2024. Durante diciembre las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la de Elaboración de comidas y platos preparados; elaboración de otros productos alimenticios con un crecimiento de 38,3% y la rama Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables cuya producción se contrajo 78% respecto a diciembre del año anterior. Al excluir las principales ramas de zonas francas, el resto de la agrupación registró una disminución de su producción de 4,4%", expresó el informe. Esta agrupación tuvo una reducción de la actividad de 0,1% en 2025.

Planta de UPM en Fray Bentos. Foto archivo El País.

Por su parte, "el sector industrial exportador presentó un aumento interanual de 7,2%. Según los componentes de la agrupación, la rama que tuvo mayor incidencia positiva, fue la rama Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) conservación y preparación de sus carnes), con un incremento en su producción de 5,2%, la rama de mayor incidencia negativa fue la rama Elaboración de harina de trigo y otros productos derivados de la molienda de trigo; elaboración de otros productos de molinería de cereales, excepto del arroz y trigo, que contrajo su producción en 0,34%", indicó. Este sector aumentó su producción 3,8% en 2025.

Por último, "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un decrecimiento de 1,5% respecto a un año atrás. La mayor incidencia correspondió a la rama Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, que aumentó su producción 81,5%, mientras que la rama Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles, presentó una caída de 40%", señaló el Cinve. El sector quedó prácticamente estable en 2025, con una mínima baja de 0,04%.

El Cinve concluyó que "la producción del núcleo industrial completa un año de modesto crecimiento (+1,5%). Los indicadores del mercado laboral no fueron positivos durante el año 2025, en el que registró una contracción en las horas trabajadas (-1,6%) así como en el personal ocupado, que acumuló una nueva contracción de 1,7%".