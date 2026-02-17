Manufacturas, celulosa y concentrados de bebidas desde zonas francas dan la cara por las exportaciones industriales

Las exportaciones industriales uruguayas alcanzaron en enero de 2026 un total de US$ 818 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 5,5%, según el informe mensual de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). El aumento se explica por el desempeño de las manufacturas industriales y las colocaciones externas de celulosa y concentrados desde zonas francas.

Sin embargo, al observar el núcleo industrial, que excluye las exportaciones desde zonas francas, el panorama fue diferente. En este caso, las exportaciones totalizaron US$ 577 millones, registrando una caída de 2,9% frente a enero de 2025. Medidas en volúmenes físicos, las exportaciones del núcleo industrial descendieron 6,8% en la comparación interanual.

Dentro de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), y excluyendo las zonas francas, las exportaciones se ubicaron en US$ 123 millones, con un incremento de 6,8% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de vehículos automotores, desechos de cobre y otros productos alimenticios.

En particular, la rama de vehículos automotores tuvo una incidencia positiva de aproximadamente 9 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las MOI, debido al incremento de las ventas de vehículos para el transporte de mercancías hacia Argentina. También se destacó el aumento de las exportaciones de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos, que pasaron de US$ 1 millón en enero de 2025 a US$ 4 millones en enero de 2026, con una incidencia positiva de 2 puntos porcentuales, explicado principalmente por las ventas de desperdicios y desechos de cobre hacia China y Brasil.

Vehiculos. Iván Franco/EFE

Asimismo, la elaboración de otros productos alimenticios registró un aumento del 46% interanual, con una incidencia positiva de 2 puntos porcentuales, impulsada por el incremento de las exportaciones de preparaciones alimenticias hacia Brasil.

En contraste, las exportaciones de cables eléctricos incidieron negativamente en 3 puntos porcentuales en el desempeño de las MOI, como consecuencia de la caída de las ventas externas de juegos de cable para bujías, tras el cese de actividades de una empresa del sector en Uruguay.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), las colocaciones externas se situaron en US$ 455 millones en enero de 2026, lo que representó una disminución de 5,2% frente a igual mes de 2025. El desempeño estuvo marcado por caídas significativas en productos de molinería (-52%), bebidas malteadas (-60%) y productos lácteos (-10%). Por el contrario, las exportaciones del sector frigorífico aumentaron 8% en la comparación interanual.

El descenso de los productos de molinería tuvo una incidencia negativa de 7 puntos porcentuales en las MOA, debido principalmente a la caída de las exportaciones de arroz semiblanqueado hacia Brasil. Las bebidas malteadas incidieron negativamente en 3 puntos porcentuales, mientras que los productos lácteos lo hicieron en 2 puntos porcentuales, en ambos casos por una menor colocación en el mercado brasileño. En sentido opuesto, el aumento de las exportaciones frigoríficas aportó 4 puntos porcentuales, impulsado por mayores ventas de carne congelada deshuesada hacia Canadá.

Considerando el comercio exterior total de bienes, incluyendo zonas francas y exportaciones de energía eléctrica, las exportaciones totales habrían alcanzado en enero los US$ 1.016 millones, con un aumento de 10,5% interanual. Al excluir las zonas francas, las exportaciones se ubicaron en US$ 975 millones, con una suba de 4,8%, mientras que sin considerar tampoco la energía eléctrica se redujeron a US$ 895 millones, con un incremento de 5,4%.

Por su parte, las importaciones, excluyendo zonas francas, alcanzaron US$ 892 millones, lo que implicó una caída de 21% respecto a enero de 2025. Descontando las compras de petróleo, las importaciones descendieron 20%. Por uso económico, se registraron aumentos en las importaciones de vehículos automotores para pasajeros (37%) y bienes de consumo (6%), mientras que disminuyeron las de bienes de capital (-13%), bienes intermedios (-5%), piezas y accesorios para bienes de capital (-3%) y combustibles (-91%).

Combustibles Foto: Archivo El País

Finalmente, según las estimaciones de la Dirección de Estudios Económicos de la CIU, en los últimos doce meses cerrados a enero de 2026, la balanza comercial de bienes presentó un superávit aproximado de US$ 710 millones, al considerar tanto el comercio registrado por la Dirección Nacional de Aduanas como las operaciones de zonas francas y otros ajustes.