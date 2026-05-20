Estados Unidos acusa formalmente al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato y conspiración

El exlíder cubano Raúl Castro y otras cinco personas fueron acusados formalmente por un gran jurado en Florida por el derribo de dos avionetas civiles por parte del ejército cubano hace 30 años, según documentos judiciales divulgados este miércoles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida.

El gobierno estadounidense inculpó al expresidente de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas Cessna en 1996, operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que buscaba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas. Cuatro personas a bordo de las avionetas murieron, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.

La acusación, disponible en línea, trascendió momentos antes de una conferencia del fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente los cargos y eleve la presión contra La Habana.

En las avionetas derribadas el 24 de febrero de 1996 iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

Acting AG Todd Blanche announces the indictment of Raul Castro. pic.twitter.com/tabTnIeVaX — Acyn (@Acyn) May 20, 2026

La organización Hermanos al Rescate se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida. Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales.

El gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran "terroristas", pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Trump contra el gobierno castrista. Por ahora, las autoridades estadounidenses no han aclarado cómo ejecutarían una operación para capturar a Raúl Castro ni cuántos años de cárcel implicaría una máxima condena contra el exmandatario.

Fidel Castro y Raúl Castro. Foto: Archivo El País

Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, elevado sus amenazas de "tomar el control" del país y ampliado las sanciones contra el liderazgo cubano y el conglomerado empresarial militar Gaesa.

Estas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis que sufre la isla, desabastecida de crudo y con problemas energéticos.

Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, continúa siendo una figura de fuerte peso político en Cuba pese a haber dejado en 2021 la conducción del Partido Comunista. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha actuado como interlocutor en los contactos mantenidos con Estados Unidos.

Con información de EFE y AFP