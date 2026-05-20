Marco Rubio envió mensaje en español a los cubanos y prometió un "nuevo capítulo" entre EE.UU. y la isla

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje en español a los cubanos y acusó al liderazgo de la isla de "robo, corrupción y opresión".

El mensaje, difundido en redes sociales, muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español. Se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro.

"Sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento, y quiero contarles lo que nosotros en Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual sino para construir un futuro mejor", afirmó.

Mensaje en español del secretario Rubio al pueblo de Cuba. 🇺🇸🇨🇺 pic.twitter.com/Ex8uibJ5GH — USA en Español (@USAenEspanol) May 20, 2026

Rubio se refirió a los apagones constantes que vive la isla y negó que respondiera a un bloqueo petrolero llevado adelante por el país norteamericano. "Como ustedes saben mejor que nadie llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible o alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado, miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

"Nueva relación entre Estados Unidos y Cuba"

El secretario de Estado criticó duramente al conglomerado empresarial GAESA, fundado por Raúl Castro. "Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba", afirmó. Por otra parte, señaló que Donald Trump propone un nuevo vínculo entre ambos países.

"Este nueva relación tiene que ser directamente con los cubanos, no con la GAESA. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en comida y alimentos para ustedes, el pueblo, no para la GAESA. Esto tiene que se distribuido directamente al pueblo cubano por parte de la iglesia católica u otros grupos caritativos", señaló.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con los periodistas en la base conjunta Andrews en Maryland. Foto: AFP

"Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad, a ustedes les interesa la oportunidad de vivir en su propio país (...) Una nueva cuba donde los cubanos de a pie puedan ser dueños de una tienda de ropa, un restaurante o una gasolinera", agregó. "En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo entre nuestra gente y nuestros países. Actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", cerró el funcionario estadounidense.

Con información de Agencia EFE