De los dos goles en contra a ser el mejor equipo de la Copa Sudamericana: la noche histórica de MC Torque

La oportunidad era histórica. Montevideo City Torque sabía que tenía un rival, Deportivo Riestra, que se la jugaba toda en el Estadio Centenario. Al Ciudadano le costó al principio, pero alguna vez se dijo que el fútbol es “dinámica de lo impensado”, frase que en esta oportunidad ayudó a los dirigidos por Marcelo Méndez.

Corría el minuto ocho, la pelota y las mejores intenciones eran de Riestra. Sin embargo, apareció ese hecho que no estaba en los planes de nadie por parte del arquero Ignacio Arce.

Tras centro de Franco Pizzichillo, la pelota se le escabulló al golero y terminó siendo el 1-0. Insólito.

Solo 20 minutos más tarde se repitió el método goleador. Pizzichillo disparó y en esa oportunidad el que metió la pelota adentro del arco fue Yonatan Goitia. Daba la sensación que el Ciudadano le bajaba el martillo a la historia.

En el complemento Riestra intentó ser más ofensivo. Por momentos lo consiguió, aunque se volvió a descuidar y su arquero cometió otro error. Esteban Obregón desbordó por derecha, salió Arce y el extremo la soltó para que Salomón Rodríguez marcara en la goleada local.

Franco Pizzichillo celebra el 1-0 ante Deportivo Riestra. Foto: EFE.

Tras ese golpazo, el equipo argentino consiguió un poco de agua en el desierto: logró descontar por intermedio de Alexander Díaz en el minuto 61.

Hubo una buena tapada de Franco Torgnascioli para evitar que el equipo visitante “reviviera”. Y lo increíble es que Torque pegó otra vez.

Después de un tiro libre de Facundo Silvera al área, Eduardo Agüero definió y decretó el 4-1 final.

El conjunto de Méndez quedó en lo más alto del Grupo F con 12 unidades. Además, es el equipo que más puntos sumó hasta ahora en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Solo lo puede pasar River Plate.

Son números que indican el gran rendimiento que ha mostrado el Ciudadano a lo largo de la fase de grupos.

Como mínimo ya tiene asegurado el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana. No obstante, sabe que si el próximo martes no pierde en Porto Alegre ante Gremio se quedará con el primer sitio del Grupo F y con el pasaje a los octavos de final.

Por todo esto, Montevideo City Torque está copado.