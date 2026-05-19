Revuelo en el fútbol de Inglaterra: expulsaron al Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

El fútbol inglés quedó sacudido por un escándalo pocas veces visto en la antesala de un partido decisivo por el ascenso a la Premier League. El Southampton fue expulsado de la final del playoff del Championship luego de ser declarado culpable en un caso de espionaje contra el Middlesbrough, equipo al que había eliminado en semifinales.

La noticia fue adelantada por el diario británico The Sun y posteriormente confirmada por una comisión independiente de disciplina de la English Football League (EFL), organismo que regula las categorías de ascenso en Inglaterra.

El Southampton debía enfrentar al Hull City en Wembley el próximo sábado 23 de mayo por un lugar en la próxima edición de la Premier League, pero finalmente será el Middlesbrough quien ocupe su lugar tras la durísima sanción impuesta sobre los Saints.

Todo comenzó luego de la semifinal entre ambos equipos. Según la investigación, un integrante del cuerpo técnico del Southampton fue sorprendido intentando grabar una práctica privada del Middlesbrough en la previa del partido, algo expresamente prohibido por el reglamento de la EFL.

El hecho generó un fuerte enojo en el club perjudicado, que rápidamente presentó una denuncia formal y solicitó la expulsión de su rival del playoff. En un duro comunicado, el Middlesbrough sostuvo que la observación y grabación de entrenamientos antes de un encuentro de semejante trascendencia “ataca lo más profundo de la integridad deportiva y de la competencia justa”.

La postura del club terminó teniendo respaldo. Tras varios días de investigación y análisis de pruebas, una comisión independiente concluyó que el Southampton incurrió en múltiples violaciones reglamentarias relacionadas con la filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento rivales.

“Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los playoff después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club”, indicó el organismo en el comunicado oficial.

La EFL anunció en su página web la expulsión del Southampton de la final del playoff de Championship. Foto: Captura

Además de perder la posibilidad de disputar el partido más importante de la temporada, el Southampton recibió otra sanción importante: comenzará la próxima campaña con una deducción de cuatro puntos en el Championship.

La resolución representa un golpe deportivo y económico enorme para el club del sur de Inglaterra. El ascenso a la Premier League implica ingresos multimillonarios por derechos televisivos, patrocinadores y premios, por lo que quedar fuera de la final supone una pérdida muy importante para la institución.

El caso generó una enorme repercusión en Inglaterra porque se trata de una medida extremadamente inusual. Más allá de multas o sanciones económicas, no es habitual que un equipo sea eliminado directamente de una instancia decisiva por una infracción de este tipo.

Ahora, el Middlesbrough tendrá una segunda oportunidad inesperada. Disputará la final en Wembley frente al Hull City en busca del último boleto a la Premier League en medio de un debate sobre los límites del uso de la tecnología en el deporte y la preparación competitiva.

"Middlesbrough Football Club da la bienvenida al resultado de la audiencia de hoy de la Comisión Disciplinaria. Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta. Como club, ahora estamos enfocados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado. La información sobre entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve", comunicó el Boro en sus redes sociales luego de la resolución de la EFL y de cara a la final del playoff de Championship.