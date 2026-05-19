Cara a cara: las condiciones que Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial 2026 con Brasil

La vuelta de Neymar a la selección de Brasil para disputar el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 no fue automática ni estuvo rodeada únicamente de entusiasmo como se pudo ver en el evento que organizó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para anunciar a los 26 convocados a la próxima Copa del Mundo. Según reveló el medio GloboEsporte (GE), Carlo Ancelotti mantuvo una conversación clave con el delantero de Santos antes de confirmar su convocatoria y allí le dejó en claro varias condiciones para integrarlo nuevamente al ciclo de la Canarinha.

El entrenador italiano, que asumió prácticamente hace un año al frente de Brasil tras su salida de Real Madrid, considera que Neymar todavía puede aportar desde lo futbolístico y desde su experiencia, pero también entiende que el equipo necesita un funcionamiento colectivo más sólido y una dinámica diferente a la de otros procesos en los que el atacante formó parte.

Neymar siendo anunciado por Ancelotti en la lista de Brasil para el Mundial 2026. Foto: AFP

De acuerdo a la información publicada por el periodista Cahê Mota de GE, Ancelotti, Neymar y el director deportivo Rodrigo Caetano mantuvieron una videollamada que terminó siendo determinante para cambiar la postura de Carletto. En esa charla, el entrenador le transmitió al futbolista cuál será su lugar dentro del plantel y qué espera de él.

Uno de los puntos principales fue que Neymar ya no tendrá el rol protagónico que supo ocupar durante más de una década en la selección brasileña. Ancelotti le comunicó que no llega al Mundial como titular indiscutido y que deberá competir por su lugar como cualquier otro futbolista del plantel.

Además, el italiano le explicó que no será el capitán del equipo, una señal clara de que pretende repartir liderazgos dentro del grupo y evitar que toda la estructura futbolística y mediática recaiga sobre una sola figura.

Otro de los aspectos que se manejaron en la conversación tuvo que ver con la exposición pública del delantero. El cuerpo técnico considera importante reducir el nivel de protagonismo mediático y la actividad en redes sociales durante la preparación y el desarrollo del Mundial, algo que forma parte de las normas internas que Ancelotti quiere implementar.

La reacción de Neymar, siempre según la información surgida desde Brasil, fue positiva. El atacante se mostró receptivo frente a las condiciones planteadas y entendió que este regreso requería una adaptación distinta a la que tuvo en etapas anteriores. Esa predisposición terminó siendo uno de los factores que más valoró el entrenador para tomar la decisión definitiva.

El último partido de Neymar con Brasil fue en 2023 ante Uruguay:

El delantero de 34 años vuelve así a la selección brasileña luego de casi tres años, en un periodo marcado por lesiones y largos tiempos de recuperación. El último partido de Neymar con la selección de Brasil fue el 17 de octubre de 2023 en el estadio Centenario, ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Aquella noche, la Celeste ganó 2-0 con goles de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz y el atacante brasileño sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Neymar se lamenta tras la lesión sufrida ante Uruguay en el Centenario. Foto: Darwin Borrelli.

Pese a las dudas físicas y a la irregularidad que mostró en los últimos años, Ancelotti considera que Neymar todavía puede ser importante. “Neymar es muy querido. No solo por la gente, sino también por los jugadores. Si lo llamas, no vas a poner una bomba en el vestuario, porque es muy querido, muy amado”, había considerado Carletto en declaraciones antes de dar la nómina final. Neymar se ganó su lugar en el Mundial 2026 donde Brasil buscará su sexta estrella, pero está claro que el jugador del Santos jugará solo si lo merece.