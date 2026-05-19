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El País Ovación Fútbol

La emocionante reacción de Neymar al enterarse de que irá al Mundial y el vlog en su canal: "Lo logramos, papá"

Ancelotti dio a conocer la nómina de futbolistas con los que contará y el "10" del Santos, que no pudo contener las lágrimas, compartió cómo fue el momento en el que se enteró de la noticia.

El País
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19/05/2026, 12:17
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La emocionante reacción de Neymar al enterarse de que irá al Mundial
La emocionante reacción de Neymar al enterarse de que irá al Mundial
Foto: Captura.

Muchos brasileños se emocionaron y celebraron este lunes la convocatoria de Neymar al Mundial 2026. Luego de que el técnico italiano Carlo Ancelotti diera a conocer la nómina de futbolistas con los que contará para la Copa del Mundo, el "10" del Santos sabe que dirá presente en lo que será su cuarta participación mundialista.

Horas después de conocer la noticia, el futbolista de 34 años, con pasado en Barcelona, Paris Saint Germain y Al Hilal, publicó un videovlog atestiguando su emocionante reacción. Junto a su pareja y varios de sus amigos, la estrella brasileña visualizó la divulgación en vivo y ,tras varios abrazos sin contener las lágrimas, hizo una videollamada con su progenitor. "¡Lo logramos, papá!", repitió Ney. "Qué alivio que siento. Te quiero, estoy muy feliz", añadió.

"Es difícil no emocionarse, con todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, lograr competir en otro Mundial es increíble", dijo a cámara minutos después para cerrar el video que tituló como "voy al Mundial; acompáñame entre bastidores en el día de la convocatoria".

En el video también se percibe cómo el brasileño busca, entre todos los invitados, a Rafael, su fisioterapeuta, con el que trabajó sus lesiones y se preparó para el Mundial.

Cabe recordar que su último partido con la camiseta de la Canarinha fue en octubre de 2023 en Montevideo y frente a Uruguay en la derrota por 2-0 en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En aquella ocasión salió lesionado y no volvió a defender a la selección por lo que tampoco fue dirigido por Carlo Ancelotti ya que en ese encuentro el técnico era Fernando Diniz.

En la temporada 2026, en la que volvió a vestir la camiseta del Santos —club que lo vio nacer— disputó 15 partidos en los que sumó seis goles y cuatro asistencias.

Las reacciones de los niños, escuelas y el "vamos carajo" de Marcelo

Marcelo, exfutbolista y compañero de Neymar en la selección, también se grabó cuando el entrenador hizo el anuncio y compartió el video en redes sociales: “Vamos, caralho. Yo sabía”, expresó el exlateral de la Canarinha.

Además, muchos hinchas lloraron al conocer la noticia en las calles de Brasil y varios grupos de escuelas celebran la citación. Entre los videos que se viralizaron está el de un partido de futsal entre Santa Cruz y Sport, en el que los niños pusieron pausa al partido para ver en vivo la ceremonia de Ancelotti y celebrar juntos la convocatoria de Neymar para la Copa del Mundo.

La lista completa de Brasil para el Mundial 2026:

Arqueros: Alisson (Liverpool - Inglaterra), Ederson (Fenerbahce - Turquía), Weverton (Gremio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus - Italia), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit - Rusia), Gabriel Magalhaes (Arsenal - Inglaterra), Roger Ibañez (Al Ahli - Arabia Saudita), Leo Pereira (Flamengo) Marquinhos (PSG - Francia), Wesley (Roma - Italia)

Volantes: Bruno Guimaraes (Newcastle - Inglaterra), Casemiro (Manchester United - Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad - Arabia Saudita), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon - Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal - Inglaterra), Igor Thiago (Brentford - Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit - Rusia), Matheus Cunha (Manchester United - Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona - España), Rayan (Bournemouth - Inglaterra), Vinicius Jr (Real Madrid - España).

La lista de convocados de la selección de Brasil.
La lista de convocados de la selección de Brasil.
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