La sorpresa del álbum, el que tuvo "pica" con Uruguay y el que "sacó" Neymar: ausentes de Brasil en el Mundial

En un mega evento en Río de Janeiro, Brasil dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. Carlo Ancelotti anunció la nómina de futbolistas entre los que resalta la presencia de Neymar Jr, quien jugará su cuarta Copa del Mundo y será el referente de los norteños.

De todas maneras, más allá de los que están, en un país como Brasil siempre llama la atención los que faltan y en este sentido hay nombres muy importantes. Cabe remarcar que jugadores de la talla de Eder Militao, Rodrygo o Estevao quedaron afuera por distintas lesiones, por lo que el entrenador italiano no tuvo más remedio que no poder contar con ellos.

Sin embargo, hay otra camada de futbolistas que no dirán presente en el campeonato por decisión propia y en ese listado hay nombres muy importantes o, al menos, futbolistas que peleaban por un lugar en la nómina y finalmente quedaron fuera de ella.

Uno de los que más llamó la atención fue Joao Pedro, delantero del Chelsea. Luego de 20 goles y nueve asistencias en 49 juegos, el atacante quedó fuera de la lista final, más allá de estar en la nómina previa. De hecho, en Brasil afirman que fue quien perdió el puesto para el ingreso de Neymar.

Joao Pedro tras su golazo en el partido entre Chelsea y Fluminense. Foto: AFP.

En materia de ataque también están ausentes otros futbolistas de peso como Pedro, el goleador de Flamengo, o también delanteros como Gabriel Jesús, Richarlison e Igor Jesús que actualmente están en la Premier League de Inglaterra defendiendo a Arsenal, Tottenham y Nottingham Forest, respectivamente. Lo propio ocurrió con Antony, actual futbolista del Betis de España.

Al saltar al mediocampo también faltan algunos futbolistas que perfectamente se podrían haber ganado un cupo aunque es Joelinton, del Newcastle, el que más destaca. Teniendo en cuenta la prelista tampoco aparecen Joao Gomes (Wolverhampton), Gabriel Sara (Galatasaray) o Andrey Santos (Chelsea).

Este último, precisamente, también sorprendió porque en un momento fue considerado el principal recambio del mediocampo luego de ser el capitán de la Canarinha que ganó el Sudamericano Sub 20 de 2023 donde incluso tuvo un cruce con Uruguay.

Tras vencer a la Celeste en el último partido, publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: "Se busca rival en Sudamérica". Cabe recordar que luego los dirigidos por Marcelo Broli fueron campeones del mundo en Argentina.

Andrey Santos celebra el gol que marcó en el Uruguay - Brasil por el Sudamericano Sub 20. Foto: EFE.

En la última zona también destacan ausencias como la del experimentado Thiago Silva, que hoy defiende al Porto de Portugal, o el defensa Lucas Beraldo del Paris Saint Germain. Otra sorpresa fue que finalmente Weverton se quedó con el cupo de tercer arquero cuando todo indicaba que ese lugar era para Bento, guardameta de Al Nassr.

Sin ir más lejos, el compañero de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe fue una de las novedades del plantel de Brasil que aparece en el álbum oficial de la Copa del Mundo ya que es uno de los dos arqueros junto a Allison Becker.