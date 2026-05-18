Domínguez, presidente de Conmebol, señalado por recibir millones de dólares del FIFA Gate, según New York Times

A menos de un mes para el inicio del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, una noticia genera ruido en el fútbol sudamericano. Según un artículo publicado este lunes por el prestigioso medio estadounidense The New York Times, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, habría sido denunciado internamente por, presuntamente, haber recibido millones de dólares recuperados del FIFA Gate, escándalo que sacudió al fútbol en 2015.

La Confederación Sudamericana de Fútbol, afectada en aquel entonces junto a Concacaf, vuelve a estar bajo la lupa. Según informó el periodista Tariq Panja, abocado a investigar a FIFA hace más de dos décadas, Domínguez habría sido acusado ante el Comité de Ética de Conmebol por un denunciante que asegura tener conocimiento directo de los pagos. Se lo denuncia, junto a otro alto cargo de la confederación, de haber recibido más de 5.000.000 de dólares de los fondos recuperados por el escándalo de corrupción hace más de diez años.

El New York Times informó que algunos oficiales de FIFA están al tanto de la denuncia sobre Domínguez en el Comité de Ética de Conmebol, según tres fuentes cercanas a la confederación, que mantuvieron el anonimato dado que no están autorizadas a dar detalles al respecto. El medio estadounidense aclaró además que la Confederación Sudamericana de Fútbol se negó a hacer comentarios al respecto, acusando no estar al tanto de una denuncia, mientras que Domínguez no contestó ante varios intentos de contacto por parte del medio estadounidense.

The New York Times informó sobre una denuncia interna en Conmebol al presidente Alejandro Domínguez.

Según la denuncia, el dinero corresponde a cuentas bancarias que una vez fueron controladas por autoridades de Conmebol implicadas en el FIFA Gate, en el que fueron imputados más de diez funcionarios del fútbol sudamericano. The New York Times afirma haber accedido a documentos que muestran acuerdos entre la Conmebol y la familia del expresidente Nicolás Leoz, quien figura entre los exfuncionarios imputados por las autoridades de Estados Unidos, antes de su muerte en 2019, y revelan un acuerdo entre las partes por la devolución de 50.000.000 de dólares provenientes de cuentas en Paraguay y Suiza para ponerle fin al litigio.

En 2025, la colombiana María Claudia Rojas, parte del Comité de Ética de Conmebol, declaró a los medios que este tipo de casos pueden tardar años en llegar a una conclusión. Mientras tanto, Miguel Maduro, ex abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nombrado por infantino en 2016 para presidir el Comité de Gobernanza, indicó que: “No hay transparencia alguna en la forma en que el comité de ética maneja las denuncias, y a menudo no hay una resolución final. En lugar de desestimar la queja o actuar en consecuencia, muchas veces simplemente la mantienen ahí y nadie sabe qué harán”.