Premios económicos de Conmebol: aumento del 50% al campeón de la Sudamericana y sutil ajuste en la Libertadores

La Conmebol aumentó los premios económicos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana de cara a la edición 2026, con una suba especialmente marcada en el segundo torneo: el campeón de la Sudamericana pasará de cobrar 6,5 millones de dólares el año pasado a 10 millones, un incremento superior del 50%.

En el caso de la Libertadores, el premio también crece, aunque de forma más moderada: el ganador recibirá 25 millones de dólares, uno más que en 2025.

En el caso de la Libertadores, los incrementos se dan solo en el premio del campeón y del "mérito deportivo", que consiste en el premio por cada partido ganado en la fase de grupos. Ese premio se eleva de 330.000 a 340.000 dólares para esta edición.

Por otra parte, en la Sudamericana hay tres reajustes en los montos de los premios: campeón, subcampeón y mérito deportivo. El campeón pasará a facturar de 6,5 a 10 millones de dólares, el subcampeón de 2 a 2,5 millones de dólares y el premio por ganar un partido en fase de grupos aumenta de 115.000 a 125.000 dólares.

Asimismo, la Conmebol hizo hincapié en que los premios deportivos en los dos torneos contientales han aumentados constantemente durante los últimos 10 años: cuando en 2015 se repartían 71,2 millones de dólares en total, en 2026 se van a repartir 316,5 millones de dólares.

El anuncio lo realizó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante los sorteos de la fase de grupos de ambos torneos en Luque, Paraguay. Allí remarcó que el dinero que ingresa al organismo “se reinvierte en el fútbol”, generando un “círculo virtuoso” que permite a los clubes mejorar sus ingresos y, en consecuencia, sus condiciones.

Como referencia, en la última edición Flamengo se llevó 24 millones de dólares por ganar la Libertadores y acumuló unos 33 millones en total, mientras que Lanús, campeón de la Sudamericana, cobró 6,5 millones por el título y cerca de 10 millones sumando toda su campaña.

Domínguez también destacó que, en los últimos 10 años, la Conmebol distribuyó 2,5 billones de dólares entre los clubes sudamericanos y aseguró que el organismo seguirá impulsando medidas para jerarquizar las competiciones, además de reforzar su lucha contra el racismo a través del programa “El Respeto es Titular”.