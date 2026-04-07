Arrancó el año como campeón, pero pasa un momento incómodo: así espera el Santa Fe de Pablo Repetto a Peñarol

Cada nuevo inicio es una oportunidad de renovación y de replantearse objetivos y tal vez para Independiente Santa Fe, rival de Peñarol en el debut de Copa Libertadores, este estreno internacional puede ser esa chance.

El equipo que comenzó la temporada logrando el título de la Superliga de Colombia por 3-0 a Junior de Barranquilla hoy atraviesa un momento incómodo en el que solo ganó cuatro de los 15 encuentros que disputó en el Apertura de su país y lo tiene fuera de los ocho mejores, los puestos que otorgan un cupo en la definición del certamen.

“Pablo Repetto no ha podido consolidar el equipo, más allá de que parecía que podía engranar con un técnico reconocido por lo hecho con Independiente del Valle y por su paso por Atlético Nacional. Ha sido muy irregular y está obligado a ganar prácticamente los cuatro partidos que le quedan si quiere lograr el objetivo de entrar en la próxima fase”, aseguró Juan Pablo Arévalo, editor del portal Futbolred de Colombia a Ovación.

Cabe recordar que el plantel de Santa Fe tiene en sus filas a otro uruguayo como Franco Fagúndez, surgido en Nacional y con pasaje por Santos Laguna de México previo a su arribo a Colombia. Lleva siete partidos y un gol con el equipo cafetero y ya sabe lo que es enfrentar a Peñarol porque lo hizo en tres encuentros oficiales donde no anotó y consiguió una victoria, un empate y una derrota.

Franco Fagúndez en el entrenamiento de Independiente Santa Fe. Foto: @santafe_oficial.

Arévalo analizó a Santa Fe y aseguró: “Tiene tres hombres muy importantes como Daniel Torres, el capitán y el eje del mediocampo. Hugo Rodallega (la referencia del ataque a sus 40 años) y el arquero Andrés Mosquera Marmolejo que está en un gran momento, sin embargo es duda por una lesión y si no está jugaría Weibmar Asprilla, un arquero de poca experiencia en Primera División. El cuarto mosquetero del equipo es Omar Fernández que viene haciendo una buena presentación en esta temporada”.

Otro detalle en el que reparó el periodista marca que “la defensa no ha podido tener unos buenos números defensivos, está desbalanceado porque hizo 18 goles, pero también le hicieron 19. Tiene varios centrales y los ha probado a casi todos. Emanuel Olivera y Víctor Moreno apuntan a ser titulares, pero le ha costado tener un buen bloque defensivo y es una preocupación”.

“La participación en esta Copa Libertadores para Santa Fe se puede decir que no genera grandes expectativas, tiene un grupo difícil y a primera vista tendría que pelear por el segundo cupo”, finalizó el periodista sobre el equipo cardenal.