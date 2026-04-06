Luis Angulo, de recambio a solución: la racha goleadora y el dato positivo para el debut copero de Peñarol

No es casualidad que Luis Angulo haya llegado a Peñarol. El propio Diego Aguirre confesó que ya lo había buscado en anteriores ocasiones, pero que por distintas situaciones no se había concretado lo que sí se dio en 2026 ante la necesidad de contratar extremos para el ataque aurinegro.

Pocos, salvo el propio técnico aurinegro, tenían visto a un puntero colombiano de apenas 22 años, pero que ya había defendido al Alianza de su país, así como también a Talleres, Platense y Central Córdoba en Argentina.

Al momento de contar sus características cuando aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco la velocidad, el desparpajo y el ir para adelante no faltaron, todo lo que se le volvió a ver el pasado sábado cuando el aurinegro superó 2-0 a Progreso con un doblete suyo, como si eso fuera poco.

Luis Angulo en su arribo a Montevideo para ser nuevo jugador de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Con pocos días en el país, el entrenador lo mandó a la cancha en el estreno ante Montevideo City Torque, pero desde el banco de suplentes sumando 32 minutos. A la fecha siguiente tuvo su primera titularidad, pero en uno de los partidos más flojos del aurinegro, cuando cayó ante Central Español y su rendimiento, al igual que el del resto, tuvo altibajos.

Esos mismos altibajos fueron los que lo llevaron a jugar solo 45 minutos ante Deportivo Maldonado, no ingresar ante Nacional en el Gran Parque Central, aunque todo cambió ante Danubio en el que terminó marcando su primer gol, más allá de que terminó siendo empate 1-1.

Luis Angulo celebrando el gol de Peñarol ante Danubio. Foto: Estefanía Leal.

De ahí en más, el colombiano empezó a dejar de ser un recambio y pasó a ser una solución, más allá de que ingresó desde el banco ante Albion. Fue titular ante Cerro y repitió ante Boston River, Racing y Progreso y en esos encuentros sumó tres goles más, mostrando un gran presente.

Todo eso es lo que lo pone en carrera para ser titular en el inicio de la Copa Libertadores donde precisamente el aurinegro jugará en su país natal y frente a un Independiente Santa Fe contra el que tiene buenos antecedentes porque no perdió nunca que lo enfrentó: tres victorias y un empate, más allá de no anotar.

Peñarol parte mañana rumbo a Bogotá, ciudad a la que llegará a las 13:45 (hora de Uruguay) para afrontar el estreno en el certamen copero que será el jueves desde las 23:00, luego de dos entrenamientos que llevará a cabo en suelo cafetero.