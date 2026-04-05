Diego Aguirre sobre el debut en Libertadores: "Pensamos contar con varios jugadores que hoy no estuvieron"

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa, donde más allá de los buenos rendimientos en el triunfo 2-0 sobre Progreso, se enfocó en lo que se le viene a Peñarol, en su debut en la Copa Libertadores.

El entrenador habló de su plantel y el margen de mejora, con "jugadores que de a poco se van adaptando". "No hay que olvidarse que hace tres meses empezamos el año con muchos jugadores nuevos y hay que darles un tiempo de adaptación", agregó. Además se refirió a Luis Angulo a quien definió como un "caso claro que es una buena incorporación, que está encontrando su lugar". Respecto a sus características destacó su "velocidad que hace la diferencia".

Consultado por la posibilidad de que Eduardo Darias viaje a Colombia, confesó que puede haaber novedades en la lista de viajeros: "Vamos a definir el plantel entre mañana y pasado, pensamos contar con varios jugadores que hoy no estuvieron, pero eso lo vamos a resolver el lunes".

Respecto a la importancia de los tres puntos dijo que sirven "para ganar confianza y encarar todo lo que viene de buena forma". "Estamos motivados y conscientes que en estos partidos que vienen ahora nos jugamos muchísimo", concluyó.

Si bien Aguirre dijo que el objetivo en Colombia es "volver con algo", resto dramatismo a una posible derrota, por su experiencia en los últimos dos torneos: "Nosotros en 2024 y 2025 nos tocó perder el primer partido y después clasificamos. Nada te garantiza nada, por su puesto que queremos traernos algo de Colombia para hacernos fuertes acá en casa y después clasificar".

Además el entrenador definió a la Copa como "muy especial". "Está bueno ilusionarnos e ir a competir con el que venga", expresó con ilusión.

De la vuelta de Abel Hernández dijo estar contento y contó que es "una incorporación tremenda". "Verlo adentro de la cancha ya te da la sensación de gol. Vamos a seguir preparándolo para encontrar la mejor versión de él, pero sabemos la calidad de jugador que es", expresó respecto al regreso de la Joya.

Por último hizo un estatus de su equipo a esta altura del año: "Estamos bien, podemos estar mejor, pero teniendo en cuenta el poco tiempo, que tuvimos 15 incorporaciones, cantidad de lesiones, improvisamos situaciones, variantes. Estamos en un proceso de mejora, pero seguramente vamos a estar mucho mejor".