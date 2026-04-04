Progreso 0-2 Peñarol: mirá el doblete de Angulo para el Mirasol, que cumplió y sigue como escolta de Racing

Peñarol se recuperó de la derrota frente a Racing y este sábado se despachó con un claro triunfo frente a Progreso por 2 a 0 en el Estadio Centenario por la décima fecha de un Torneo Apertura que lo tiene al Mirasol como único escolta de La Escuelita, que más temprano había vencido a Juventud de Las Piedras.

Con dos goles del colimbiano Luis Miguel Angulo —a los 23' tras centro de Gastón Togni y a los 38' luego de una gran asistencia de Eric Remedi— el equipo de Diego Aguirre retomó el camino de la victoria en la antesala a su estreno en la Copa Libertadores y le volvió a sacar seis puntos de ventaja a Nacional, que el viernes perdió con Central Español en el Gran Parque Central.

Mirá el minuto a minuto de Ovación acá:

90' + 3' | ¡Se terminó el partido!

Final del fútbol en el Estadio Centenario, donde con doblete del colombiano Luis Miguel Angulo, Peñarol le ganó 2-0 a Progreso y continúa como escolta de Racing en el Torneo Apertura.

90' | Se van a jugar 3 minutos más

Los árbitros adicionaron 3 minutos de descuentos en el Estadio Centenario.

89' | Pidieron penal para Progreso

Anahí Fernández, recurrió a lVAR para ver una jugada en la que Progreso pedía penal, pero la desestimó. No hubo infracción en el área de Peñarol.

82' | Otra clara de Abel Hernández

Buena corrida de Leo Fernández por el callejón central. Lo vio solo a Abel Hernández y se la dejó servida, pero el delantero definió de primera y Mehring le adivinó la intención mandando la pelota al córner.

77' | Probó Codagnone y atajó bien Britos

Agustín Codagnone se metió al área con pelota dominada y sacó un fuerte remate contra el palo que contuvo bien ubicado Sebastián Britos.

74' | Lo tuvo Abel Hernández

En la primera pelota que tocó luego de ingresar, Abel Hernández lo vio adelantado a Andrés Mehring y sacó un remate de media distancia que el arquero atajó y mandó al córner.

Abel Hernández ingresa al partido ante Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

70' | A la cancha Abel Hernández en Peñarol

Abel Hernández hizo su regreso oficial en Peñarol tras ingresar a los 70' por Matías Arezo. Diego Aguirre también le dio ingreso a Matías González por Gastón Togni.

53' | Se lo perdió Gastón Togni en el área

Gran pase de Eric Remedi para Gastón Togni, quien en velocidad pisó el parea y sacó un remate cruzado que bien pudo ser el tercer gol de Peñarol. Estuvo cerca.

51' | Pidieron penal sobre Jesús Trindade

Una buena pelota que robó Gastón Togni derivó en una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Jesús Trindade afuera, pero tras ese disparo el VAR revisó un posible penal sobre el hoy lateral izquierdo Mirasol que no existió.

48' | Lo tuvo Arezo en el área

Centro de Leonardo Fernández desde la izquierda del ataque de Peñarol y Matías Arezo, por la derecha, conectó y por poco no anotó el tercero de Peñarol.

46' | Remate de Togni afuera

El argentino Gastón Togni ganó metros en campo rival, avanzó y sacó un fuerte remate de media distancia que se fue afuera.

20:05 | ¡Empezó el segundo tiempo!

Ya se está jugando el segundo tiempo del partido que Peñarol le está ganando a Progreso 2-0 en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura.

Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

45' + 2' | ¡Se terminó el primer tiempo!

Final de la primera parte en el Estadio Centenario, donde con un doblete del colombiano Luis Miguel Angulo, Peñarol le está ganando con claridad a Progreso por 2 a 0 por la dçeima fecha del Torneo Apertura.

45' | Se van a jugar 2 minutos más

Anahí Fernández adicionó 2 minutos de descuentos en la primera parte en el Estadio Centenario.

Rapidez, habilidad, potencia, talento, y una enorme jerarquía para definir en el mano a mano. Desde Colombia con amor, desenfado y popularidad creciente, señoras y señores, con ustedes, Luis Angulo 🙌 pic.twitter.com/YD9P7wg762 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

38' | ¡Gol de Peñarol!

Espectacular pase de Eric Remedi desde atrás de la mitad de la cancha hacia el callejón central para Luis Miguel Angulo, quien ganó otra vez en velocidad, pisó el área, amagó ante la salida de Andrés Mehring y anotó el segundo de Peñarol y también el se su cuenta personal.

Luis Angulo festeja su gol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

32' | Otra de Angulo y atajó Mehring

Buena jugada colectiva de Peñarol por el callejón central que terminó con un remate de Luis Angulo en la medialuna del área grande que contuvo bien ubicado Andrés Mehring.

Luis Angulo se lleva la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

29' | Angulo tuvo el segundo y se lo perdió

En una jugada en la que les ganó a todos en velocidad, Luis Miguel Angulo corrió más de 50 metros y tuvo el segundo de Peñarol, pero definió por ariba del horizontal.

Una linda asociación ofensiva por izquierda, fantásticamente rematada por Angulo tras un centro de Togni, culminó en este gol, el primero de @oficialcap y del partido. ¡Gana el aurinegro en el Estadio! pic.twitter.com/8oMiCjWMrW — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

23' | ¡Gol de Peñarol!

Buena jugada que se gestó entre Roberto Fernández y Jesús Trindade y que luego siguió con Gastón Togni en acción. El argentino mandó un muy buen centro al segundo palo desde la izquierda y por la derecha apareció el colombiano Luis Miguel Angulo para definir de primera y anotar un golazo que puso a Peñarol en ventaja en el Centenario.

Luis Angulo festeja el gol de Peñarol ante Progreso en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

21' | Primera llegada de Progreso

Con un remate de media distancia de Agustín Paz que atajó Sebastián Britos bien ubicado, Progreso tuvo su primera aproximación sobre el arco de Peñarol.

13 ' | Gol de Peñarol anulado por el VAR

Centro de Leonardo Fernández desde la izquierda al segundo palo y por ahí apareció Matías Arezo para definir entre el parante y Mehring poniendo el 1-0 del Mirasol, pero el VAR llamó a Anahí Fernández para revisar la jugada ya que hubo infracción de Leo sobre Santiago Viera en la mitad de la cancha antes del centro y el tanto fue anulado.

Anahí Fernández dirigiendo su primer partido con un grande de por medio. Foto: Leonardo Mainé.

9' | Otra llegada de Peñarol

Lateral de Jesús Trindade desde la izquierda, pelota para Matías Arezo y el delantero, que corrió de la punta al medio, sacó un fuerte remate de media distancia que contuvo bien

7' | Se lo perdió Arezo en el área

Buena incursión de Franco Escobar en el ataque de Peñarol con un pase filtrado al área que lo encontró solo a Matías Arezo, pero el goleador definió apenas afuera. Tuvo el primero el Mirasol.

4' | Primera llegada de Peñarol

Centro desde la derecha de Franco Escobar al área y cabezazo de Matías Arezo que se fue afuera cuando también llegada Gastón Togni para definir.

19:00 | ¡Empezó el partido!

Ya están jugando Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario con el arbitraje de Anahí Fernández por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Anahí Fernández dirige su primer partido de un grande. Foto: Leonardo Mainé.

Progreso vs. Peñarol

TORNEO APERTURA

Hora: 19:00

Cancha: Estadio Centenario

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Anahí Fernández

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto árbitro: Pablo Silveira

VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández

Progreso

Andrés Mehring

Mauro Martin (45′, Gianfranco Trasante), Federico García, Hernán Carroso, Facundo Kidd

Agustín Pinheiro, Adrián Colombino (57', Agustín Codagnone), Santiago Viera (45', Federico Andueza), Facundo de León

Agustín Paz (45', Nicolás Fernández), Mateo Copelotti (71, Jonathan Dos Santos)

D.T. Leonel Rocco

Peñarol

Sebastián Britos

Franco Escobar (65', Kevin Rodríguez), Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade

Eric Remedi, Roberto Fernández

Luis Angulo (65', Facundo Batista), Leonardo Fernández, Gastón Togni (70', Matías González)

Matías Arezo (70', Abel Hernández)

D.T. Diego Aguirre

Goles: 23' y 38' Luis Miguel Angulo (Peñarol).

Amarillas: 30' Mateo Copelotti (Progreso), 32' Leonardo Fernández, 85' Eric Remedi, 93' Lucas Ferreira (Peñarol).

El 11 titular de Peñarol ante Progreso en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Progreso también tiene el equipo confirmado

El Gaucho del Pantanoso, con Leonel Rocco al mando, también tiene el equipo confirmado para jugar desde las 19:00 frente a Peñarol.

Peñarol está confirmado para enfrentar a Progreso

Con los dos cambios que anunció Ovación en la previa —Sebastián Britos por Washington Aguerre y Jesús Trindade por Mauricio Lemos— Diego Aguirre confirmó los 11 para salir a jugar frente a Progreso en el Estadio Centenario.

Así juega #Peñarol frente a Progreso, por la Fecha 10 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/qNCLDFQgMh — PEÑAROL (@OficialCAP) April 4, 2026

¿Dónde ver en vivo el partido entre Progreso y Peñarol?

El encuentro que desde la hora 19:00 juegan Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario se puede ver en vivo a través de DSports, cables de Montevideo e interior del Uruguay, Disney+ y Antel TV.

Diego Aguirre en la llegada de Peñarol al Estadio Centenario. Foto: @OficialCAP.

Peñarol ya está en el Estadio Centenario para enfrentar a Progreso

El plantel aurinegro ya llegó al Estadio Centenario, donde desde la hora 19:00 por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Vestuario de Peñarol pronto: juega con la alternativa amarilla

El vestuario de Peñarol ya está pronto y en sus redes sociales, el club Carbonero publicó fotos de cómo espera por el plantel. El equipo de Diego Aguirre jugará todo de amarillo ante el Gaucho del Pantanoso desde la hora 19:00.

🟡 Vestuario pronto para hoy ✔️



📍 Estαdıo Centenαrıo pic.twitter.com/VYXIfbQnEs — PEÑAROL (@OficialCAP) April 4, 2026

Los convocados de Progreso para jugar contra Peñarol en el Centenario

Leonel Rocco tendrá algunos regresos importantes como el de Federico Andueza en la zaga de un plantel de Progreso que está confirmado para ir al Centenario a enfrentar a Peñarol por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Los convocados de Peñarol para visitar a Progreso con ausencias importantes

Si bien el regreso de Abel Hernández es una de las grandes novedades, en Peñarol hay ausencias ya que mientras se esperaba la presencia de jugadores como Eduardo Darias, Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez, ninguno de ellos está en el plantel Mirasol para visitar a Progreso en el Estadio Centenario. Cabe recordar que el aurinegro tiene a Mauricio Lemos suspendido.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Progreso, por la Fecha 10 del Torneo Apertura, @LigaAUF.



Suspendido: Mauricio Lemos. pic.twitter.com/w5tTbXrpi1 — PEÑAROL (@OficialCAP) April 4, 2026

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Progreso y Peñarol!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del encuentro que desde la hora 19:00 jugarán Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.