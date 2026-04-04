Racing 2-1 Juventud por el Apertura: La Escuelita ganó, sigue como único líder y le pone presión a Peñarol

Racing se impuso 2-1 ante Juventud de Las Piedras en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura. Con un gol de Felipe Álvarez y otro en contra de Fernando Mimbacas, los dirigidos por Cristian Chambian se impusieron en el Parque Roberto y alcanzaron los 23 puntos, lo que les asegura el liderazgo en soledad por al menos una fecha más.

A su vez, le sacaron siete unidades de ventaja a Nacional luego de su derrota ante Central Español, y le pusieron presión a Peñarol, que hoy debe ganarle a Progreso para volver a quedar a un punto de la cima.

Primer tiempo

Franco Risso y Tomás Habib disputando una pelota en el Racing vs. Juventud. Foto: ligaaufuruguaya en Instagram.

Durante los primeros 10 minutos de partido lo habitual fue la pausa y la falta de ocasiones ofensivas. Tres más tarde, el primero en aproximarse fue Juventud luego de un tiro libre de Agustín Alaniz que rebotó en la barrera y terminó con un cabezazo de Patricio Pernicone.

El anfitrión respondió con un centro de Alex Vázquez sobre la izquierda, el despeje de Pernicone y un remate desviado de Sebastián Da Silva.

A los 21' llegó la primera alegría del compromiso: Agustín Álvarez Wallace envió un centro preciso al área y Felipe Álvarez volvió a anotar de cabeza por el Torneo Apertura. Fue el 1-0 parcial del equipo de Cristian Chambian.

Seis más tarde se instaló la polémica luego de un centro de Alaniz desde la izquierda y la salida del arquero Federico Varese, quien alcanzó a tocar a Ramiro Peralta cuando iba en busca de la pelota. La jugada fue revisada por el VAR, que entendió que no hubo infracción, y luego Esteban Ostojich le dio continuidad al juego.

Cuando corrían 37' llegó un nuevo centro del local desde la izquierda y Fernando Mimbacas, en su intento de ganarle el duelo a Felipe Cairus, terminó anotando en contra lo que significó el 2-0 parcial de Racing. En cambio, en el primer minuto de adición se redimió con su gol de cabeza para el descuento del pedrense.

Segundo tiempo

Ya con el resultado a su favor, el equipo de Cristian Chambian trató de conservar el resultado apelando a un ritmo de juego más pausado y evitando el juego directo en muchas ocasiones.

Salvo un nuevo cabezazo de Felipe Álvarez que se fue por encima del travesaño, no hubo situaciones de peligro en el complemento y el local comenzó a realizar cambios para dosificar las cargas físicas y mantener la intensidad de un equipo acostumbrado a correr mucho.

Conformó una línea de cinco defensores para sostener el resultado y lo terminó logrando para asegurarse seguir en la cima en soledad del Torneo Apertura por al menos una fecha más.

Racing 2-1 Juventud

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yury Oyarzo (59′ Martín Ferreira); Erik De Los Santos, Agustín Álvarez Wallace (78′ Facundo González), Felipe Cairus (59′ Rodrigo Dudok); Alex Vázquez; Tomás Habib (46′ Esteban Da Silva), Sebastián Da Silva (82′ Iván Manzur). DT: Cristian Chambian.

Juventud: Sebastián Sosa; Patricio Pernicone, Franco Risso, Emmanuel Más (85′ Renzo Rabino), Emanuel Cecchini; Ramiro Peralta (85′ Marcelo Pérez), Mateo Izaguirre (73′ Ignacio Mujica), Leonel Roldán; Gastón Pereiro (64′ Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz (73′ Pablo Lago), Fernando Mimbacas. DT: Adrián González (AT).

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Pablo Alvez.

VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro.

Estadio: Parque Roberto.

Amarillas: Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Sebastián Da Silva (R); Leonel Roldán, Gastón Pereiro, Mateo Izaguirre, Franco Risso (J).

Rojas: No hubo.