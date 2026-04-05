Abel Hernández volvió a jugar en Peñarol tras 77 días: así fue su regreso y qué dijo sobre los goles errados

Luego de 77 días sin actividad, Abel Hernández volvió a las canchas y lo hizo este sábado por la noche en el triunfo de Peñarol por 2 a 0 frente a Progreso en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura.

El delantero de 35 años superó un complicado esguince de rodilla que había sufrido el sábado 17 de enero en el Campus Municipal de Maldonado en el amistoso internacional frente a River Plate de Argentina y, tratamiento de por medio en una clínica de Barcelona, regresó en la noche de este sábado jugando 20 minutos ante el Gaucho del Pantanoso.

A los 70' de partido, Diego Aguirre movió el banco de suplentes por segunda vez y uno de los dos elegidos fue Abel, que ingresó por Matías Arezo. El otro que entró fue Matías González, quien lo hizo por el argentino Gastón Togni.

“Bien contento la verdad por volver a jugar, por volver a vestir esta camiseta y por el triunfo también que con esta camiseta siempre es importante. Fueron meses de mucho trabajo, de mucha constancia y ahora a disfrutar”, dijo Abel en diálogo con la televisación.

Este es el regreso que no solo merecía la hinchada de Peñarol, sino el fútbol uruguayo todo. ¡Vuelve a la cancha Abel Hernández! pic.twitter.com/tv4DXW8Swi — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

“Tuve chances sí. Cuando jugás con jugadores de esta clase es lo que pasa: te dejan de cara al gol. Pero bueno, hay que seguir mejorando e ir por más”, comentó el delantero al ser consultado sobre las situaciones que tuvo en la ofensiva del Carbonero.

Es que Hernández tuvo un par de chances claras en las que hizo intervenir a Andrés Mehring. Una fue en la primera pelota que tocó: tras ver adelantado al golero remató de media distancia y el guardameta la mandó al córner.

Abel Hernández en el partido entre Progreso y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Sobre esa primera opción, el delantero que supo defender la camiseta de la selección uruguaya dijo lo siguiente en zona mixta: "Fue una linda jugada y una linda tapada del arquero, pero lo importante es que ganamos y volví a jugar".

Esto dijo Abel Hernández en su vuelta, luego de su lesión, en conferencia de prensa.



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La otra también obligó al arquero de Progreso luego de un buen pase de Leo Fernández que lo vio solo al delantero que definió de primera y otra vez Mehring se lució para mandarla al córner.

Ahora, tras la victoria de este sábado frente a Progreso, se vendrá para Peñarol el estreno en la Grupo E de la Copa Libertadores el jueves desde la hora 23:00 en Bogotá frente a Independiente Santa Fe y acerca de eso, Abel Hernández cerró diciendo: “Por supuesto esto nos da un envión importante para lo que es la Copa Libertadores que es un objetivo muy importante para nosotros y esperemos ir por todo”.