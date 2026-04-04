Tras victorias de Peñarol ante Progreso y Racing con Juventud, así quedaron las tablas del Apertura y Descenso

Peñarol cumplió con el trámite: superó 2-0 Progreso para quedar a un punto del líder del Torneo Apertura, Racing. Sin embargo, lo más importante para el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre fue que estiró su ventaja a seis unidades con Nacional.

El equipo Carbonero, que visitó el Estadio Centenario para medirse con el Gaucho del Pantanoso, podría decirse que le alcanzó con el primer tiempo para laudar la historia de la mano de la gran figura del espectáculo, el colombiano Luis Miguel Angulo. El extremo anotó dos golazos para que el Manya se fuera al descanso con una renta de dos goles.

Luis Angulo festeja su gol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

De esta manera, Peñarol consiguió lo que tanto buscaba que era incrementar la renta con respecto a Nacional, que este viernes perdió a manos de Central Español por 1-0 en el Gran Parque Central, y ya piensa en su otro gran objetivo del primer semestre del año: la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Mirasol debuta el jueves 9 de abril frente a Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia, a partir de la hora 23:00, (ESPN y Disney+) por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores con la mira de poder llevarse algo en condición de visitante.

Cabe recordar que el elenco que encabeza la Fiera comparte la zona del certamen internacional con Independiente Santa Fe, Platense de Argentina y Corinthians de Brasil.

Este sábado también se dio la victoria 2-1 de Racing sobre Juventud de Las Piedras en el Parque Roberto. El Cervecero, que venía de vencer 2-1 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, no afloja y se mantiene en lo más alto del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 con 23 unidades gracias a siete triunfos, dos empates y una caída.

Franco Risso y Tomás Habib disputando una pelota en el Racing vs. Juventud. Foto: ligaaufuruguaya en Instagram.

Cabe destacar que el equipo que encabeza Cristian Chambian estiró su invicto a nueve encuentros por la Liga AUF Uruguaya 2026. ¿La última vez que perdió? Fue el pasado 8 de febrero cuando cayó 4-2 frente a Deportivo Maldonado en el Parque Roberto por la primera fecha del Torneo Apertura.

La tabla del Torneo Apertura

La tabla del Descenso

Así sigue la fecha 10 del Torneo Apertura

Domingo 5 de abril

Albion vs Cerro Largo

Estadio: Franzini

Hora: 10:00.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández

Cuarto árbitro: Federico Arman.

VAR: Diego Dunajec.

Cerro vs Defensor Sporting

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 15:30.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Daniel Fedorczuk.