La jugada por la que Juventud reclamó penal ante Racing y el VAR desestimó en el Parque Roberto

Cuando corrían 27 minutos de juego y Racing se imponía 1-0 de forma parcial ante Juventud en el Parque Roberto, ocurrió una jugada que desató la polémica. Con el pedrense en ataque, llegó el centro desde la izquierda y una disputa entre el arquero Federico Varese y Ramiro Peralta, volante del pedrense.

El golero sale en busca de la pelota, pero en el camino alcanza a tocar a su rival, que cayó al suelo.

De inmediato, todo Juventud le reclamó penal al árbitro Esteban Ostojich, quien recibió la notificación de que estaban revisando la jugada en el VAR y detuvo el juego por unos segundos. Christian Ferreyra y Diego Riveiro fueron los encargados de analizar con detenimiento la jugada en cuestión.

Mientras tanto, todos los suplentes del pedrense se reunieron en un sector para visualizar la jugada en un celular que tenían a disposición, y no tardaron en reclamar lo que entendían que era una falta evidente.

Sin embargo, el VAR determinó que el contacto del arquero no constituyó una infracción y Ostojich le dio continuidad al encuentro. Diez minutos más tarde, Racing se proyectó por el sector izquierdo, llegó el centro al primer palo y Fernando Mimbacas, en su intento de ganarle el duelo defensivo a Felipe Cairus, terminó anotando en contra el 2-0 del anfitrión.

Sobre el cierre de la primera parte, cuando ya se disputaba el primer minuto de adición, llegó el centro de Agustín Alaniz desde la banda izquierda y el cabezazo certero de Mimbacas, que se redimió y marcó el descuento de la visita.

Racing ganó y sigue como único líder del Torneo Apertura

Tras la victoria 2-1 ante Juventud de Las Piedras en el Roberto, los dirigidos por Cristian Chambian alcanzaron los 23 puntos en el Torneo Apertura y le sacan cuatro de diferencia a Peñarol, que este sábado por la tarde visita a Progreso con la mira en volver a quedar a una unidad de la cima.

A su vez, La Escuelita se aseguró terminar la fecha siete puntos arriba de Nacional, que este viernes cayó 1-0 frente a Central Español en el Gran Parque Central y tiene 16 puntos, los mismos que Deportivo Maldonado, que si este domingo empata o le gana a Liverpool podrá superar al Bolso.