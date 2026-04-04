La noche de furia de Nacional: las dos polémicas, el bucle inevitable y una reverencia palermitana bajo lluvia

Fue una noche adversa para Nacional, que priorizó darle rodaje a los titulares previo al debut en la Copa Libertadores y cayó 1-0 ante Central Español en un partido que terminó con polémicas en el Gran Parque Central.

Las dos victorias al hilo que llevaba el ciclo Jorge Bava hacían pensar que, con entradas agotadas y la gente envalentonada antes del debut copero, podía ser una previa soñada. Pero estuvo lejos de serlo para el Bolso, que dejó pasar la oportunidad de acercarse a Racing e igualar a Peñarol a la espera de sus partidos. Por tanto, puede llegar a terminar la fecha a siete puntos de la cima del Torneo Apertura.

El protagonismo del anfitrión fue notorio en el complemento con una secuencia que parecía repetirse en forma de bucle: Nacional triangulaba, gestaba una situación de gol y Rodolfo Alves se lucía para evitarlo. El primero en avisar fue Federico Bais con un centro cerrado que el golero brasileño despejó en el primer palo con una sola mano.

Después llegó la asociación entre Tomás Verón Lupi, Nicolás Lodeiro y Lucas Rodríguez, quien remató con potencia e hizo volar al arquero. El propio Verón Lupi lo tuvo en el cierre del primer tiempo con un remate que, una vez más, se topó con Alves. Por si algo le faltaba al experiente jugador del palermitano, le sacó del ángulo un tiro libre a Nicolás Lodeiro en el quinto minuto de adición.

Nicolás Lodeiro tras un remate en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

El complemento fue distinto porque la visita apeló al manual de la eficacia y a los 53' se puso en ventaja por un zapatazo de Franco Muñoz que se vio favorecido por la débil respuesta de Ignacio Suárez.

Desde entonces, el desarrollo se tornó entrecortado, con escaso ritmo y dos polémicas. La primera se dio a los 62' cuando Sebastián Coates hizo un cambio de frente para Gonzalo Carneiro, que cayó dentro del área tras una sujeción de Sander Navarro. De inmediato, el árbitro Javier Burgos desestimó con la cabeza cualquier tipo de infracción mientras el Bolso reclamaba.

Javier Burgos, árbitro del encuentro entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Desde entonces el ambiente de partido se enardeció, y mucho más cuando el tricolor se lanzó al ataque por izquierda, llovió un centro al área y Rodrigo Muniz, en su intento de despejar, terminó impactando la pelota entre su hombro y el brazo cuando detrás suyo llegaba Juan Pintado para recibir.

El anfitrión evidenció su molestia con Burgos. En las imágenes analizadas por el VAR se puede ver al jugador del palermitano saltando y ampliando el volumen de su cuerpo con el brazo izquierdo. Ya sobre el cierre, con el ingreso de Nicolás López, Nacional creció en volumen ofensivo, pero falló en el último tercio y terminó con las manos vacías.

La furia por el arbitraje no tardó en evidenciarse en la voz de Federico Britos: “Hace un montón de años que no veo un arbitraje que nos perjudique tanto”, dijo. Para la visita, que ya sabe lo que es ganarle a los dos grandes, fue todo jolgorio y terminó festejando bajo la lluvia mientras Navarro se arrodillaba en el césped con reverencia al cielo incluida.