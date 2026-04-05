El plan de Aguirre para el debut de Peñarol en Libertadores: el esquema que usaría y los jugadores que recupera
Tras la victoria 2-0 frente a Progreso por la décima fecha del Torneo Apertura, el Mirasol ya piensa en su estreno en el plano internacional que será el jueves ante Independiente Santa Fe en Colombia.
Ni idea, todo puede ser”, indicó Diego Aguirre —con una sonrisa— en rueda de prensa por una posible variante táctica a emplear para el partido ante Independiente Santa Fe el próximo jueves en Bogotá, Colombia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.
Ese cambio es que su equipo juegue con línea de tres. No lo descartó y, además, ya lo usó este año. Incluso lo empleó este sábado en la victoria 2-0 ante Progreso. En el segundo tiempo, Peñarol jugó con tres defensores: Matías González, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera.
La Fiera podría cambiar el esquema para el choque ante el elenco cafetero en El Camping, a la hora 23:00, (ESPN y Disney+) para el debut en la Copa Libertadores, torneo al que definió como “muy especial”.
Una vuelta muy especial: la de Abel Hernández
Además de los tres puntos, el otro ítem positivo que se llevó Aguirre en la noche de este sábado en el Estadio Centenario fue el regreso oficial de Abel Hernández.
Tras 77 días sin actividad y luego de haber superado un duro esguince en la rodilla, el delantero volvió a jugar con la camiseta de Peñarol. Tuvo dos chances y en ambas respondió muy bien el golero Andrés Mehring.
Sobre la primera opción, dijo lo siguiente en zona mixta: “Fue una linda jugada y una linda tapada del arquero, pero lo importante es que ganamos y volví a jugar”.
Esto dijo Abel Hernández en su vuelta, luego de su lesión, en conferencia de prensa.— OVACIÓN (@ovacionuy) April 5, 2026
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La Fiera celebró la vuelta de la Joya porque suma una nueva pieza en el centro del ataque. Están Matías Arezo —que es el titular— y Facundo Batista como recambios.
El regreso de Eduardo Darias
Cuando se dio la lista de convocados para el duelo ante el Gaucho faltó un futbolista que fue importante en los minutos que jugó: Eduardo Darias.
El polifuncional de 28 años volvió a quedar afuera de un partido (al igual que en la caída ante Racing), lo que generó duda con respecto a su presencia en el partido por la Copa Libertadores.
Peñarol viaja este martes a Bogotá y Aguirre fue claro sobre el tema de las ausencias. “Pensamos contar con varios jugadores que hoy no estuvieron”, confesó el DT.
Uno sería Darias y otro que podría meterse es Diego Laxatl, quien estaría pronto luego de recuperarse de un desgarro. Aguirre definirá la lista de viajeros entre hoy y mañana.
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