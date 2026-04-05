Luis Suárez al rescate: mirá el gol del Pistolero para que Inter Miami empatara en la inauguración de su estadio

Era, a priori, una noche de alegría para el Inter Miami ya que inauguraba su nuevo estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, pero la noche no salió como pensaban y Luis Suárez apareció para marcar en el minuto 82 el 2-2 final ante el Austin del uruguayo Facundo Torres.

El elenco rosa gozó de las mejores oportunidades en los segundos 45 minutos y estuvo a punto de llevarse el triunfo con un gol anulado al propio Suárez en el minuto 90, quien estaba en posición adelantada.

No fue sorprendente que los texanos tardasen cinco minutos en convertirse en el primer equipo en hacer gol en el Nu Stadium, después de un saque de esquina que remató a la red el brasileño Guilherme Biro.

Messi respondió casi de inmediato, cuando comenzó y finalizó la jugada que supuso el empate, abriendo a banda hacia Ian Fray y cabeceando su centro segundos después.

El argentino, al que Beckham calificó antes del partido como "el mejor jugador en la historia de este deporte" fue una vez más la piedra angular del Inter Miami.

Esta vez también estuvo detrás del segundo tanto del Austin, tras una pérdida de balón en la segunda mitad que inició un contraataque que remató plácidamente el recién ingresado Jayden Nelson.

Tardó en llegar, pero el segundo gol había rondado toda la primera mitad el área del Inter Miami, especialmente cuando un tiro de Uzuni se marchó cerca de la escuadra, y posteriormente Facundo Torres golpeó el palo con un tiro.

Luis Suárez celebra su gol con Inter Miami. Foto: AFP.

Con el Inter Miami en modo asedio buscando el empate llegó el segundo tanto en el 81, gracias a Suárez, quien había ingresado ocho minutos antes al campo de juego. Un tiro de esquina lanzado por Mateo Silvetti fue prolongado en el segundo palo por Germán Berterame y el uruguayo remató sin oposición para el 1-1. Este fue el primer tanto en la temporada para el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay tras cuatro encuentros disputados con el Inter Miami (tres por la MLS y uno por Concacaf Champions Cup).

Suárez estuvo a punto de vestirse de héroe cuando empujó a la red en el 90 el rechace de una falta lanzada por Messi que impactó en la cruceta, pero su posición adelantada dejó al Inter sin completar la fiesta en su nuevo hogar.

Este resultado deja cuarto al Inter Miami en el Este, con 11 puntos, mientras que el Austin es décimo en el Oeste con 6 unidades.

Con información de EFE

