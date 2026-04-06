Racing mira a todos desde arriba; así quedó el Torneo Apertura y los detalles de la próxima fecha
El equipo de Sayago es líder con 23 puntos tras 10 fechas y le saca mínima ventaja a Peñarol; Deportivo Maldonado sorprende como tercero y se vienen cinco jornadas decisivas con cruces clave.
El Torneo Apertura 2026 cerró su décima etapa y empieza a definirse. Racing Club de Montevideo se consolidó como único líder del campeonato con 23 unidades, producto de siete victorias, dos empates y apenas una derrota en 10 partidos. El equipo dirigido por Cristian Chambian llega enfocado exclusivamente en el plano local tras su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Boston River.
Detrás aparece Peñarol con 22 puntos, como único escolta. El carbonero afrontará desde esta semana la doble competencia, por lo que Diego Aguirre deberá administrar el plantel y rotar piezas sin resignar puntos si pretende recuperar la cima.
La gran revelación del torneo es Deportivo Maldonado. Recién ascendido, el equipo fernandino se ubica tercero con 19 unidades y fue, además, el único capaz de vencer a Racing. Con una base que se mantiene desde la Segunda División y bajo la conducción de Gabriel Di Noia, ha mostrado una identidad clara y un rendimiento sostenido.
Más atrás se posiciona Nacional con 16 puntos. El tricolor ha tenido un torneo irregular, con cuatro derrotas, y ahora deberá afrontar también la Copa Libertadores, lo que implicará rotaciones y un desafío extra para no perder terreno en el ámbito local.
En el fondo de la tabla, Juventud de Las Piedras atraviesa un momento delicado: suma apenas cuatro puntos de 30 posibles y viene de caer ante Racing, resultado que derivó en la salida de su entrenador Sebastián Méndez.
Con cinco fechas por disputarse, la próxima etapa presenta partidos determinantes. Se destaca el cruce entre Deportivo Maldonado y Nacional en el Estadio Domingo Burgueño, mientras que en la zona baja de la tabla se enfrentan los últimos, Juventud y Progreso, buscando recuperarse y salir del fondo pensando en la permanencia. La fecha se cerrará con Peñarol enfrentando a Liverpool en el Campeón del Siglo.
La recta final ya está en marcha y cada punto empieza a pesar más que nunca en la lucha por el título.
Así quedó la tabla de posiciones luego de disputada la fecha 10:
Fecha 11
Viernes 10
Cerro Largo vs Cerro
Estadio: Ubilla
Hora: 20:00
Sábado 11
Montevideo City Torque vs Albion
Estadio: Charrúa
Hora: 10:00
Defensor Sporting vs Boston River
Estadio: Franzini
Hora: 15:30
Deportivo Maldonado vs Nacional
Estadio: Domingo Burgueño
Hora: 19:00
Domingo 12
Central Español vs Danubio
Estadio: Parque Palermo
Hora: 10:00
Juventud de Las Piedras vs Progreso
Estadio: Parque Artigas
Hora: 15:30
Wanderers vs Racing
Estadio: Parque Viera
Hora: 18:30
Lunes 13 de abril
Peñarol vs Liverpool
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 20:00
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