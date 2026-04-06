Racing mira a todos desde arriba; así quedó el Torneo Apertura y los detalles de la próxima fecha

El Torneo Apertura 2026 cerró su décima etapa y empieza a definirse. Racing Club de Montevideo se consolidó como único líder del campeonato con 23 unidades, producto de siete victorias, dos empates y apenas una derrota en 10 partidos. El equipo dirigido por Cristian Chambian llega enfocado exclusivamente en el plano local tras su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Boston River.

Detrás aparece Peñarol con 22 puntos, como único escolta. El carbonero afrontará desde esta semana la doble competencia, por lo que Diego Aguirre deberá administrar el plantel y rotar piezas sin resignar puntos si pretende recuperar la cima.

Maxi Noble, el '10' de Deportivo Maldonado. Foto: Deportivo Maldonado.

La gran revelación del torneo es Deportivo Maldonado. Recién ascendido, el equipo fernandino se ubica tercero con 19 unidades y fue, además, el único capaz de vencer a Racing. Con una base que se mantiene desde la Segunda División y bajo la conducción de Gabriel Di Noia, ha mostrado una identidad clara y un rendimiento sostenido.

Más atrás se posiciona Nacional con 16 puntos. El tricolor ha tenido un torneo irregular, con cuatro derrotas, y ahora deberá afrontar también la Copa Libertadores, lo que implicará rotaciones y un desafío extra para no perder terreno en el ámbito local.

En el fondo de la tabla, Juventud de Las Piedras atraviesa un momento delicado: suma apenas cuatro puntos de 30 posibles y viene de caer ante Racing, resultado que derivó en la salida de su entrenador Sebastián Méndez.

Sebastián Méndez durante el partido entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica por Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez.

Con cinco fechas por disputarse, la próxima etapa presenta partidos determinantes. Se destaca el cruce entre Deportivo Maldonado y Nacional en el Estadio Domingo Burgueño, mientras que en la zona baja de la tabla se enfrentan los últimos, Juventud y Progreso, buscando recuperarse y salir del fondo pensando en la permanencia. La fecha se cerrará con Peñarol enfrentando a Liverpool en el Campeón del Siglo.

La recta final ya está en marcha y cada punto empieza a pesar más que nunca en la lucha por el título.

Así quedó la tabla de posiciones luego de disputada la fecha 10:

Fecha 11

Viernes 10

Cerro Largo vs Cerro

Estadio: Ubilla

Hora: 20:00

Sábado 11

Montevideo City Torque vs Albion

Estadio: Charrúa

Hora: 10:00

Defensor Sporting vs Boston River

Estadio: Franzini

Hora: 15:30

Deportivo Maldonado vs Nacional

Estadio: Domingo Burgueño

Hora: 19:00

Domingo 12

Central Español vs Danubio

Estadio: Parque Palermo

Hora: 10:00

Juventud de Las Piedras vs Progreso

Estadio: Parque Artigas

Hora: 15:30

Wanderers vs Racing

Estadio: Parque Viera

Hora: 18:30

Lunes 13 de abril

Peñarol vs Liverpool

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:00