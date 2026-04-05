Preocupación: Nacional hizo oficial dos desgarros de titulares que no estarán para el debut de la Libertadores

Además de la dura derrota contra Central Español del viernes por la noche en el Gran Parque Central, Nacional confirmó dos noticias complejas este domingo a través de sus canales oficiales: los desgarros de Luis Mejía y de Emiliano Ancheta, quienes lógicamente se pierden el debut en la Copa Libertadores, que tendrá a los tricolores en escena este próximo miércoles a la hora 19:00 contra Coquimbo Unido en La Serena, Chile.

El panameño presenta un desgarro en el músculo isquiotibial derecho, mientras que el lateral derecho tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo. "Ambos jugadores han iniciado su proceso de rehabilitación", comentó Nacional en el comunicado que brindó oficialmente y que genera preocupación por el momento sanitario que atraviesa el plantel.

Desde Nacional le habían indicado a Ovación días atrás que lo de Mejía en principio solo se trataba de una fuerte contractura pese al llanto que generó en el futbolista al momento de la incidencia. El arquero se lesionó en el primer tiempo del partido de su selección contra Sudáfrica y debió dejar el campo de juego; según los estudios iniciales que se realizó en Ciudad del Cabo, no se trataba de un desgarro, pero igualmente el club le hizo una ecografía ni bien el arquero llegó a Uruguay el jueves pasado, que finalmente fue la que determinó la entidad exacta de su lesión. Por ello, en Chile atajará Ignacio Suárez, quien viene de ser figura contra Montevideo City Torque (3-2) y de cometer un error en la derrota contra los Palermitanos por 1-0. El área deportiva del Bolso, en conjunto con el cuerpo técnico, habían dado como descartada la llegada del experimentado guardameta argentino Óscar Ustari, que se encuentra en condición de libre tras atajar en Inter Miami.

Lo de Mejía era una situación que se podía dar, por el dolor que tenía el arquero en esa zona del cuerpo. Lo que generó todavía más preocupación al momento sanitario del tricolor fue lo de Emiliano Ancheta, quien estará al margen del equipo al menos tres semanas. Dentro del panorama sanitario del Bolso, lo bueno es que ya recuperó a Juan de Dios Pintado, quien tuvo minutos en la décima fecha, y también ya tiene a la orden al "Diente" Nicolás López. En tanto, continúan en recuperación tanto Maximiliano Silvera (desgarro en el gemelo interno sufrido contra Montevideo Wanderers) como el lateral izquierdo Camilo Cándido, que sufrió un desgarro en el cuádriceps en el partido contra Cerro Largo.