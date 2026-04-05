“Sabemos qué hacer para que se nos escuche”, dijo Perchman y contestó a Ruglio: “Tiene una fábula”

El pasado viernes por la noche en el Gran Parque Central, Nacional cayó 0-1 ante Central Español por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y el arbitraje de Javier Burgos y el resto del equipo arbitral dejó molestos a los dirigentes del club tricolor. Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, se manifestó al respecto y también contestó a Ignacio Ruglio, su par de Peñarol, que se pronunció sobre las críticas de los dirigentes albos.

“El arbitraje de Burgos frente a Central entra en el Top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos”, declaró contundente Perchman y analizó las jugadas polémicas que, a su parecer, tuvo el encuentro. “Fuimos despojados en jugadas capitales, para mí las dos fueron penal, el arbitraje fue lamentable en todo punto de vista (…) La mano (de Rodrigo Muniz) no tiene ninguna discusión: el jugador viene de frente y se ayuda con el brazo extendido. La segunda (agarrón sobre Gonzalo Carneiro) es penal, pero se puede entender como que lo suelta al final de la jugada, es más dudosa".

El vicepresidente de Nacional, en entrevista con Punto Penal de Canal 10, quedó muy molesto con el arbitraje. “Entra en el Top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos”, dijo el directivo y se refirió a Javier Burgos: “El año pasado dije que fue uno de los mejores en toda la temporada, pero este año lo veo muy soberbio, los jugadores no le pueden ni hablar”.

El reclamo de Sebastián Coates y Agustín Rogel a Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Este domingo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a las críticas de los directivos de Nacional al arbitraje luego del partido ante Central Español. “Vergonzoso” calificó el presidente Ricardo Vairo, mientras el secretario general Raúl Giuria, dijo que fue “una vergüenza”. Ambos en declaraciones a Ovación.

Como habitúa, a través de sus estados de WhatsApp, Ruglio escribió: “Hace cuatro meses les regalaron un uruguayo que nunca hubiesen ganado de otra manera. En este Apertura solo con el partido contra Progreso ya tienen como mínimo tres puntos que no debían tener. Que hoy se quejen de los árbitros es una falta de respeto a todo el fútbol que ha padecido las ayudas permanentes a ellos. Da risa verlos quejarse por un partido en el que perdieron porque el rival fue superior y no por los árbitros”, manifestó el presidente de Peñarol.

Flavio Perchman le contestó a Ignacio Ruglio

El vicepresidente de Nacional le contestó al presidente de Peñarol y dijo que el aurinegro “tiene una fábula que viene repitiendo hace tres años de manera permanente (…) Que Ruglio haga su juego y sus permanentes ataques a los jueces y a Nacional, es un tema de él. Veremos cómo termina, el año pasado ya sabemos cómo terminó. Él piensa que nos regalaron el campeonato, bueno, se lo agradecemos. Este año de repente nos lo regalan de vuelta y veremos. Nosotros vamos a ser bicampeones a fin de año”, manifestó Perchman aunque, consultado al respecto, dijo que el Torneo Apertura está perdido en un 85% para Nacional.

La palabra de Flavio Perchman sobre los dichos de Ignacio Ruglio 👀#PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/RZ58b0KQgT — Punto Penal (@Punto_Penal) April 5, 2026

Esta semana el equipo tricolor, que dirige Jorge Bava, viajará a Chile para enfrentar a Coquimbo en el debut por la Copa Libertadores y este hecho puede dejar en suspenso el tema de los arbitrajes. “Las medidas las vamos a hablar en directiva, el tema es que esta semana, por la Copa Libertadores, no tenemos directiva porque viajamos a Chile. Por ahora salimos a declarar y dejar expuesto lo que fue ese partido (…) Es muy temprano en el Campeonato para no pedir más a Burgos pero pedimos observación y clemencia en algunas situaciones, tenemos que salir a trancar”, exclamó Flavio Perchman.