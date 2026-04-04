"Hace un montón de años que no veo un arbitraje que perjudique tanto a Nacional": el enojo de Federico Britos

Nacional perdió 1-0 ante Central Español en el Gran Parque Central y Jorge Bava puso la mira en mejorar el funcionamiento colectivo, aunque remarcó su postura sobre la jugada en la que Rodrigo Muniz intenta despejar e impacta la pelota con la mano: "Acabo de verlo y no la catalogaría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir, creo que esto es categórico", acotó.

Casi en paralelo, el dirigente Federico Britos pasó por la zona mixta y expresó su enojo con el arbitraje de Javier Burgos: "La verdad que yo por lo menos hace un montón de años que no veo un arbitraje que nos perjudique tanto, desde el primer minuto. O sea, con faltas no cobradas, con amarillas no sacadas, hablando todo el partido. No se jugó el primer tiempo prácticamente; a la intensidad que le queríamos poner no se jugó; es difícil así...", inició en diálogo con Carve Deportiva.

Federico Britos, integrante de la comisión directiva de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Y añadió: "Y después bueno, las dos perlitas... La mano, yo que sé la verdad... pero bueno, esperemos que pasen un poquito las horas para estar más tranquilos, pero por supuesto que Nacional no va a quedarse callado y bueno, veremos cuáles son las reglas de juego que quieren jugar".

Las dos jugadas que reclamó Nacional frente a Central Español por el Torneo Apertura

El reclamo de Sebastián Coates y Agustín Rogel a Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

La primera jugada polémica del partido se dio a los 62' cuando Sebastián Coates hizo un cambio de frente para Gonzalo Carneiro, que cayó dentro del área tras una sujeción de Sander Navarro. De inmediato, el árbitro Javier Burgos desestimó con la cabeza cualquier tipo de infracción mientras el Bolso reclamaba.

Ya con el tricolor lanzado al ataque por izquierda en busca de revertir el partido, llovió un centro al área y Rodrigo Muniz, en su intento de despejar, terminó impactando la pelota entre su hombro y el brazo cuando detrás suyo llegaba Juan Pintado para recibir.

El anfitrión evidenció su molestia con Burgos. En las imágenes analizadas por el VAR se puede ver al jugador del palermitano saltando y ampliando el volumen de su cuerpo con el brazo izquierdo.