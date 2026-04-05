Liverpool 0-2 Deportivo Maldonado: Los fernandinos vencieron de visitante con goles de Maximiliano Noble y Juan Ginzo

Liverpool y Deportivo Maldonado disputaronn el último encuentro de la décima fecha del Torneo Apertura en el Parque Alfredo Victor Viera. El negriazul estiró la racha adversa de resultados mientras que el conjunto del Este encontró la victoria que le permite seguir en la parte alta de la tabla.

Antes del pitazo inicial de Santiago Motta, se realizó un sentido y muy respetado minuto de silencio en memoria de Nicolás Biglianti que supo defender los colores del negriazul.

Primer tiempo:

Comenzó el partido en el Prado de Montevideo. Ya juegan Liverpool y Deportivo Maldonado para cerrar la fecha 10 del Torneo Apertura.

A los 35 minutos los dirigidos por Di Noia tuvieron una chance clara tras un gran remate de tiro libre de Maximiliano Noble que atajó Martín Campaña sobre su palo izquierdo.

En una primera parte pareja donde hubo pocas chances claras de gol, a los 40 minutos del primer tiempo, apareció la figura de Deportivo Maldonado, Maximiliano Noble piso el área rival y conecto de pierna zurda para poner el uno a cero de la visita.

La primera parte se fue con Deportivo arriba en el marcador y con la molestia de los hinchas negriazules que muestran su malestar porque su equipo sigue sin poder ganar.

Segundo tiempo:

La segunda mitad arrancó con pierna fuerte. A los dos minutos del complemento Hernán Petryk vio la tarjerta roja por una infracción fuerte y Deportivo Maldonado queda con 10 jugadores para lo que resta del encuentro.

Poco le importo al equipo de Maldonado tener uno menos, a los 12 minutos del segundo tiempo tras un contragolpe metió el dos a cero en los pies de Juan Martin Ginzo que llevaba solamente seis minutos en cancha.

El tramo final del encuentro se disputó con un ambiente muy caliente, en tiempo de adición fue expulsado Diego Zabala por una entrada fuerte que Santiago Motta debió ir al VAR para determinar la tarjeta roja que lo deja al jugador negriazul fuera del encuentro ante Peñarol.

Liverpool 0-2 Deportivo Maldonado

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo (58´Ramiro Degregorio), Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Kevin Lewis (68´Diego Romero); Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde (58´ Facundo Barceló), Kevin Amaro, Diego Zabala; Federico Martínez, Rúben Bentancourt (77´Renzo Machado). DT: Camilo Speranza.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Hernán Petryk, Hernán Menosse (45´Nicolás Fuica), Joaquín Fernandez, Juan Manuel Ramos (64´Sebastian Tormo); Santiago Ramírez (64´ Lucas Nuñez), Sebastían González, Christian Tabó (51´Juan Ginzo), Maximiliano Noble (88´Adrián Vila); Matías Espíndola, Renato Cesár. DT: Luis Salsamendi

Goles: 40´ Maximiliano Noble; 58´ Juan Ginzo.

Amarillas: Facundo Perdomo, Diego Romero (LIV); Hernán Menosse, Hernán Petryk, Juan Ramos, Maximiliano Noble, Adrián Vila, Matías Espíndola, Diego Segovia (DM).

Rojas: Hernán Petryk (DM); Diego Zabala (LIV).

Hora: 18:30

Estadio: Parque Viera

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV.

Árbitro: Santiago Motta

Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo M. Lisboa

Cuarto árbitro: Andrés Martínez

VAR: Jonathan Fuentes