Peñarol vs. Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: día, hora y cómo ver una nueva edición del clásico

Este martes desde las 21:15 (Basquet Pass y VTV por Antel TV) el Palacio Cr. Gastón Guelfi volverá a estar a la altura de un gran evento como será una nueva edición del clásico entre Peñarol y Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol y en las horas previas ya se empieza a vibrar.

El contexto, además, presenta a dos equipos muy fuertes y que atraviesan un gran presente. Más allá de que el aurinegro lo demuestra en la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde es el líder indiscutido, el Bolso también pasa por un muy buen momento que no solo le permitió ganar tres de los cuatro partidos que jugó en la Liguilla, sino que además lo tiene en el Final Four de la BCLA con todo lo que eso significa a nivel continental.

El mismo registro de tres victorias en cuatro juegos es el que ostentan los dirigidos por Leandro García Morales que suman 46 puntos, tres más que Hebraica Macabi y Malvín quienes aparecen como su escolta. Los de Álvaro Ponce, por el momento, se ubican con 41 puntos, los mismos que Defensor Sporting y Aguada, en un tercer escalón.

Ambos arribarán a este encuentro con cierta inactividad teniendo en cuenta que Peñarol no juega desde el 26 de marzo cuando enfrentó a Hebraica Macabi ya que luego se suspendió por humedad el partido ante Aguada. Algo similar ocurrió con Nacional que no juega desde el 30 de marzo cuando superó a Malvín debido a que el pasado jueves, también ante el aguatero, tuvo que suspender su encuentro por problemas con el reloj.

Por el lado aurinegro, habrá una baja de peso como la de Skyler Hogan que por lesión no será de la partida, lo que llevó a que consiga un reemplazo temporal que se trata de Mikh McKinney, que fue dirigido por García Morales en Astros de Jalisco de México, donde el exjugador inició como entrenador.

En lo que respecta a los duelos que se jugaron hasta el momento en la temporada, ambos se saldaron con victoria aurinegra ya que el primero fue 87-62 y el segundo 82-69 ante el conjunto tricolor que en esta ocasión buscará revancha jugando como visitante.

Más allá de lo que será el partido entre Peñarol y Nacional de mañana, no serán los únicos encuentros de la semana, porque la Liga Uruguaya volverá a tener actividad el viernes con tres partidos, por lo que habrá fecha íntegra en el marco de la Liguilla, el único torneo que está en juego luego de la decisión de que no se continúe el reclasificatorio, otorgando los lugares a Biguá (7) y Urunday Universitario (8).

De esta manera, el viernes habrá tres partidos donde uno de ellos volverá a tener a Peñarol como protagonista porque volverá a ser local, pero frente a Defensor Sporting desde las 20:15. A la misma hora será el turno de que se midan Hebraica Macabi y Malvín en un duelo clave por el segundo lugar, mientras que desde las 21:15 estará el plato fuerte de la noche cuando Nacional reciba a Aguada.