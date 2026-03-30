Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la Liguilla continúa con una noche de tres partidos de alto voltaje

La Liga Uruguaya de Básquetbol brinda una fecha completa de Liguilla con partidazos en busca de seguir sumando unidades pensando en delinear los puestos finales de los playoffs que ya tienen asegurados a Biguá como el 7 y Urunday Universitario como el 8.

Serán dos encuentros desde las 20:15 y uno sobre las 21:15 porque a primera hora será el turno de que se midan Hebraica Macabi y Defensor Sporting en cancha de Larre Borges, mientras que Malvín recibirá en su escenario a Nacional. La jornada se cerrará con el encuentro entre Peñarol y Aguada en el Cr. Gastón Guelfi.

En este momento, Peñarol lidera (más allá de la quita de dos puntos) con 46 unidades, mientras que Hebraica Macabi y Malvín (con dos puntos menos) suman 42 puntos y son escoltas. Aguada (que sufrió la quita de cuatro unidades) se ubica con 41 puntos, mientras que Nacional (dos puntos menos) y Defensor Sporting cierran con 39 unidades.

Hebraica Macabi vs. Defensor Sporting:

El macabeo llega a este encuentro luego de cuatro derrotas consecutivas y se enfrenta a un fusionado que tampoco pasa por una buena racha porque son cinco los partidos que acumula sin poder ganar en la competencia.

Malvín vs. Nacional:

El Playero había enlazado dos victorias y a ella se sumó una tercera, más allá de las derrotas con Peñarol y Aguada, por su parte el tricolor acumula tres partidos en la Liguilla con dos victorias y una derrota.

Peñarol vs. Aguada:

El aurinegro es el líder que tiene la competencia y tras iniciar con derrota, precisamente ante el aguatero, repuntó con tres triunfos seguidos. Su rival de turno viene con andar perfecto en esta segunda ronda porque ganó los cuatro que jugó.

Así está la tabla de posiciones de la Liguilla de LUB: