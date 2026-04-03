Nacional vs. Aguada: el partido se suspendió por problemas con los relojes; se trabaja en la reprogramación

El partido entre Nacional y Aguada, atrasado por la participación del tricolor en la Basketball Champions League Americas, fue suspendido. Inconvenientes con los relojes de 24 llevaron a que el inicio se demorara, y cuando parecía haber luz verde, gracias a los equipos que aportó la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), apoyados sobre una caja, a nivel de piso, el marcador del partido pasó a dar problemas. Tras casi media hora de espera, y por un problema sin solución, la terna compuesta por Julio Dutra, Vivian García y Nicolás Revetria, decidió la suspensión del encuentro, con un Polideportivo del Gran Parque Central abarrotado de público.

El encuentro pendiente de la Liguilla no podrá jugarse el viernes, como así lo indica el reglamento, porque el Bolso será local frente a Central Español en fútbol, por lo que seguramente se le busque una fecha más adelante.

Fuentes dijeron a Ovación que el problema de los relojes radica en un tema de señal, que se da cuando hay un gran número de personas en el gimnasio. Incluso, el reloj del partido recuperó un normal funcionamiento, cuando el público empezó a evacuar el recinto.

Según averiguó Ovación hay tratativas para que el partido se juegue el sábado, pero el partido entre Progreso y Peñarol, fijado para las 19:00 horas, presenta dos inconvenientes: el operativo y la pantalla. Desde la FUBB se hacen gestiones para conseguir policías para dicho día, pero habrá que esperar además por Tenfield, quien se encarga de la producción audiovisual del encuentro. A últimas horas de la noche del jueves, esta opción parecía difícil.

Nacional ya tiene fijados encuentros de Liga Uruguaya de Básquetbol hasta su participación internacional, habiendo suspendido incluso el clásico del lunes 13 de abril, a jugarse en el GPC, para llegar en mejor forma a las semifinales de la BCLA, que se jugarán a partir del viernes 17, en Buenos Aires. Por su parte, a Aguada venía de suspendérsele su partido en el Palacio Peñarol, ante el aurinegro, por humedad, que fue reprogramado para el 17.

Lo seguro es que el clásico que tendrá el tricolor frente a Peñarol, el martes 7 no se moverá para reestructurar el calendario, al igual que la fecha 7, que se jugará completa el viernes 10, con destaque para el partido entre Aguada y Nacional, en el Estadio Propio Aguatero.