LUB: se dio por terminado el Reclasificatorio dejando definidas las últimas dos posiciones de playoffs

A cuatro fechas del final, los clubes, tras recomendación de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), votaron dar por terminado el Reclasificatorio, que ya tenía definidos los descensos de Welcome y Cordón, y a Biguá clasificado a los playoffs. De esta manera, el Pato obtendrá el "7" para la postemporada, y Urunday Universitario el "8".

Ambos tendrán ahora una larga inactividad a la espera que se resuelva la Liguilla, que aún le quedan cinco fechas por jugar, y un par de partidos atrasados. Además, producto de la participación de Nacional en el Final Four de la Basketball Champions League Americas, esta fase del torneo postergará aún más partidos.

Da la sensación que este formato de torneo, que se utilizó en la temporada 2023-24, genera una sobrecarga de partidos, sobre todo para los equipos que avanzan de fases a nivel internacional. Además, el formato produce partidos con poca trasendencia para la tabla, como ya había pasado en dicha temporada, que 10 encuentros fueron cancelados.

Este formato se dio tras la asunción de Álvaro Tito como coordinador deportivo, que entendía que los clubes que eran eliminados temprano jugaban pocos partidos, por lo que se agregó una segunda fase para todos.

En la temporada 2024-25, se buscó un punto medio, se mantuvo la Liguilla y el Reclasificatorio, pero siendo este a una sola rueda, con las localías en disputa, para los equipos con mejor diferencia en los encuentros directos. El formato generó que los últimos cupos a playoffs se definieran en la última fecha, al igual que el último descenso, que se resolvió luego en un partido desempate por una quita de puntos, pero sacando ese fallo, la "W" había perdido la categoría precisamente en su útimo partido.

El gremio de árbitros (UJOBB) y estadísticos (SEFUBB) expresaron "su profunda preocupación". "Es una situación crítica que afecta a los trabajadores que dependen de la competencia para su sustento", agregaron.

Por último solicitaron "que es fundamental tomar medidas para proteger el derecho al trabajo y garantizar la continuidad de la competencia".

La FUBB respondió con su comunicado citando el artículo 65 inciso 8 del reglamento general: "el Consejo votó de forma afirmativa (10/1) la opción de que esos equipos no sigan disputando el torneo en curso, sin considerar las sanciones correspondientes". Además argumentó que la decisión se dio por el"contexto deportivo, económico y de seguridad".

Recordar que el viernes debían jugar Welcome y Unión Atlética, partido de alto riesgo que además se había presentado bajo el marco de amenazas de la parcialidad de la "W", con una bandera que enseñó en su último partido ante Biguá.