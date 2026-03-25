La BCLA comunicó oficialmente que el Final Four se juega en Obras: "es una vergüenza" manifestó el Gallo López

FIBA hizo oficial lo que se confirmó el martes a la noche, Buenos Aires será la sede del Final Four de la Basketball Champions League Americas, que se jugará en el Estadio Obras, con Boca Juniors como organizador. Las semifinales se jugarán el 17 de abril, donde Nacional se enfrentará ante Franca, mientras que el Xeneize se medirá ante Flamengo. Los vencedores jugarán el sábado 18 el tercer puesto y la final.

"Es todo una truchada, todo irregular, no me da garantías ninguna la FIBA" expresó Luis "Gallo" López el martes a la noche en el programa Código Naranja (Sport 890), refiriéndose a la posibilidad del Xeneize de organizar la instancia final del torneo. El tricolor entiende que el club argentino postuló la sede fuera de plazo, como así lo manifestó Ricardo Vairo, presidente de FIBA Américas, en el programa Punto Penal (Canal 10).

Todo este camino…

toda esta emoción…

nos trajo hasta aquí.



🏟️ Estadio de Obras

📍 Buenos Aires, Argentina



El Final 4 de la #BCLAmericas S7 tiene sede oficialmente 🔥 pic.twitter.com/1clp3P2gNH — #BCLAmericas (@BCLAmericas) March 25, 2026

“Está muy claro que Boca no se presentó en tiempo y forma. Pedí que me manden la postulación con sello y firmada como lo hicimos nosotros”, reclamó López al aire, y según supo Ovación, esta solicitud no llegó aún a filas tricolores. El Gallo también cargó contra el escenario, lo calificó como "una caja de zapatos" y agregó que es "sucio" y "oscuro". La cancha con capacidad de 3100 personas, Nacional la visitó en la última ventana del grupo, donde venció a Flamengo y Obras. Además, ahí se jugó la última ventana de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027, donde Argentina recibió a Uruguay y Panamá.

López recordó la presidencia de Fabián Borro, expresidente de FIBA Americas, vinculado a Obras, que dejó el cargo tras fallecer a sus 64 años. En su función, el mandamás había sido cuestionado por su favoritísmo con el Tachero, quien pese a que nunca hizo mérito deportivo para jugar en la máxima competición a nivel continental, fue invitado en cinco de las siete ediciones que lleva el torneo. "No está Borro y las cosas siguen igual. Es una vergüenza lo de FIBA", manifestó el presidente de la comisión de básquetbol de Nacional.

Desde la vecina orilla, el medio partidario Triple Xeneize defendió la postulación de Boca Juniors. "El club presentó todo como corresponde y que siempre buscó ser la sede, por lo tanto, las tratativas venían presentadas de antemano", argumentó, y además comparó una situación del azul y oro el año pasado, que se asemeja a lo que ocurrió con la imposibiidad del Bolso de utilizar el Antel Arena, por el concierto de Roxette: "El club Xeneize pasó por una situación similar a la de Nacional el año pasado, cuando intentó organizar la fase final del torneo en Mar del Plata, pero no lo pudo conseguir por problemas de agenda en el Polideportivo Islas Malvinas".

Por último contó que existieron tratativas para llevar el partido a Parque Roca (estadio multideportivo con capacidad para 11500 personas), pero estas no prosperaron.

Los argumentos de FIBA

El entre organizador dio a conocer los argumentos por los cuales Buenos Aires se quedó con la sede:

