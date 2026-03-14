Nacional 96-75 Paisas: el tricolor se metió entre los cuatro mejores de América, como el único invicto

Nacional se vuelve a citar una vez más con la historia. Aplastó a Paisas de Colombia y se clasificó al Final Four como el único invicto de la Basketball Champions League Americas. El tricolor además, estiró su racha a nivel internacional, a 14 triunfos consecutivos, y llega entonado para enfrentar a Franca de Brasil, en las semifinales del torneo.

A diferencia del juego 1, donde el Bolso lo terminó ganando 97-94 en el final, el equipo de Álvaro Ponce sacó de ritmo al equipo colombiano, que durante varios pasajes se sintió incómodo en el partido, al depender de sus tiros en transición y la cancha abierta para sumar.

La defensa colectiva sobre Romario Roque, fue el principal éxito del equipo uruguayo, con Patricio Prieto como uno de sus bastiones, pero con ayudas que fueron importantes para sacarle verticalidad a la gran figura que tuvo el primer partido.

La pintura fue la principal zona de dominio tricolor. En dicho sector, anotó 66 puntos, contra los 28 de su rival, y además lideró en puntos de segunda oportunidad, 23-3. Este último número es aún mejor, considerando que el Bolso consiguió esa cifra en 19 rebotes ofensivos, un número clave además, para no permitir a su rival elevar el ritmo.

Además, el tricolor fue rotando momentos de protagonismo goleador. James Feldeine y Luciano Parodi aparecieron en el momento de quiebre, con triples, pese a no ser una gran noche de Nacional tirando. El dominicano además tuvo un momento mágico desde su uno contra uno, para disparar definitivamente la ventaja, en el momento en el que Paisas parecía empezar a fluir en transición.

Connor Zinaich fue el más constante, y abanderado en el ataque al rebote ofensivo, junto a Ernesto Oglivie, más allá de que este éxito para el tricolor fue más colectivo, que individual.

Pero el Bolso no hubiese llegado a ese desenlace sin el inicio de Gianfranco Espíndola y Bernardo Barrera, que en el entrevero anotaron desde su impronta, y Erik Thomas fue un sustituto deluxe.

El Final Four está fijado para el 18 y 19 de abril, pero podrá haber alguna variación en la fecha, dependiendo de la sede que designe FIBA, donde los cuatro clubes buscarán licitar para organizarla.

Primer tiempo:

El inicio fue parejo, de menor ritmo a lo que se mostró en el juego 1, donde el tricolor, encontró con triples y puntos en el bajo, 11 de ventaja, con Connor Zinaich como líder. Pero Paisas repartió triples para cerrar a cinco el primer cuarto (22-17).

Ezequiel Bell entró bien, explotando puntos en el bajo, mientras que Gianfranco Espíndola en el entrevero sumó sus puntos para poner la diferencia en dos dígitos. Bell —en un buen momento— y Jonathan Augustin sufrieron expulsiones en un entrevero, y Paisas, con segundos tiros y tiros en transición, se puso a tiro. El Bolso volvió a conseguir rédito rotando la bola para generar espacios al bajo, donde Nacional siguió anotando. Además Bernardo Barrera aportó un buen rendimiento el ambos costados, y dio aire. El tricolor cerró el cuarto con un par de hundidas en contraataque, recuperando ocho de ventaja (44-36), al entretiempo.

Segundo tiempo:

Nacional bancó la arremetida y estiró diferencias por encima de los 10, sumando segundos tiros. Más allá de que los colombianos consiguieron triples y la chance de anotar elevando el ritmo, Espíndola desde su impronta también sumó, para mantener la ventaja. James Feldeine agregó su cuota, con puntos y una buena asistencia a Zinaich; y Luciano Parodi coronó el mejor momento de Nacional con triple, que abrió máxima de 18. Marcos Cabot cerró el cuarto con una bomba más, poniendo el score 74-53, con 10 por jugar.

El Bolso cerró temprano el partido, con un 10-2 con el que abrió el último cuarto y enterró la reacción rival

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La previa:

Del otro lado, se encontró con un equipo que también se siente cómodo jugando a mayor cantidad de posesiones. Romario Roque fue su gran líder, desde la generación, su uno contra uno, y un gran 4/8 en triples, mientras que Michael Miles y Brandon Tabb acompañaron el ritmo que intentó imponer el base de la selección colombiana