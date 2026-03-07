Paisas 94-97 Nacional en vivo: el Bolso sacó un triunfazo de visita, y buscará de local el pasaje al Final 4

Nacional sacó adelante un partido durísimo ante Paisas en Medellín. El equipo colombiano lo llevó a un ritmo alto, que los dirigidos por Álvaro Ponce lograron sostener, pese a la altura, y abrocharon el primer punto de la serie, para estirar su racha internacional, mantener su invicto en la Basketball Champions League Americas, y quedar a un partido del Final 4.

El tricolor tuvo a un Luciano Parodi líder en el cierre, asumiendo con cuatro puntos consecutivos, desde su uno contra uno, cuando la pelota pesaba toneladas y su rival había pasado al frente, con un Romario Roque intratable. El ex Trouville, fue el gran líder de los Cafeteros, con 23 puntos.

James Feldeine fue otro de los puntos claves para el tricolor, con triples en momentos de reacción rival, a lo que se sumó un gran partido de Ernesto Oglivie, que desde el posteo solucionó problemas ofensivos de Nacional, sobre todo durante el primer tiempo.

Además Connor Zinaich aportó su juego de frente y segundos tiros, mientras que Erik Thomas tuvo un buen debut.

La serie continúa el sábado 14, en Paysandú, y si los colombianos ganan, el quinto punto se jugará nuecamente en la Heróica, el domingo.

Primer tiempo:

El arranque fue parejo, entre un Nacional que impuso rebotear adelante y correr, y un Paisas que fue liderado por sus extranjeros perimetrales, que si bien forzaron ofensivamente, fueron eficaces. El tricolor supo estirar cuando encontró aciertos a distancia, pero el equipo de Medellín mantuvo alto el ritmo, corrió y desde la anarquía de sus extranjeros, llegó a igualar en 25, al primer descanso.

Brandon Weatherspoon pasó a liderar al local, para evitar que el equipo uruguayo tomara el liderazgo. Nacional batalló adentro, sumó un par de flotadoras y llegó a pasar con un triple de Patricio Prieto. James Feldeine comenzó a incendiarse para mantener al Bolso al frente. El tricolor además hizo daño desde el posteo, pero un doble de Romario Roque desde el posteo, dejó la diferencia en un doble (53-51), al entretiempo.

Segundo tiempo:

Ernesto Oglivie siguió haciendo daño con su posteo. Michael Miles fue imparable desde su uno contra uno, y Roque agregó dos bombas para darlo vuelta. Prieto al rescate con un triple en transición, y Luciano Parodi fue clave en cancha abierta, para sacar nueve. Cristian Solis pesó adentro y sumó del medio rango, recortando rápido la desventaja para el equipo local. Feldeine apareció en el momento crítico con un triple saliendo de la cortina, y Erik Thomas, de buenos minutos, sumó de la cabeza de la llave, para sacar cinco. 79-74 lideró el equipo uruguayo, al cierre del tercero.

Otra vez Roque de afuera alimentó la ilusión del equipó de Medellín, que llegó a igualarlo con segundos tiros. Nuevamente Feldeine sacó del bolsillo su arsenal ofensivo para dar aire, pero un intratable Roque, siguió manteniendo todo parejo. Nacional contó con una dosis de fortuna, con tiros rivales que salieron de adentro, para sostener un corto liderazgo. El cierre fue desprolijo, con errores de ambos lados en el intento de elevar el ritmo. Miles lo dio vuelta con doble y falta, pero Parodi igualó el partido con una flotadora, y el tricolor con una buena defensa sobre el balón, forzó la pérdida. Luciano nuevamente asumió y anotó un golazo desde su uno contra uno, para darlo vuelta. El Bolso robó la bola en el saque, pero una falta ofensiva de Parodi dejó todo abierto. Una buena defensa colectiva entre Thomas y Luciano, permitió a Nacional recuperar el balón. El corte fue sobre Connor Zinaich que anotó uno, perdiendo la chance de cerrar el juego. Roque viajó a la línea del otro lado y puso ambos, achicando a uno, a 13,5 del cierre. Pero el base colombiano no respetó la distancia en el saque lateral de Prieto y se llevó la técnica. Feldeine lo canjeó por punto, para abrir dos, y el corte fue sobre Parodi. Nano puso uno dándole la chance a Paisas de mandar el juego al alargue, y estuvo cerca, con triples de Brandon Tabb y Weatherspoon, que salieron por poco.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

Nacional tendrá a Erik Thomas como alta, ex Urunday Universitario, con pasado en selecciones formativas de Argentina, donde nació, pese a ser hijo de un exbasquetbolista estadounidense. El Bolso además recupera a Luciano Parodi, ausente por lesión en el último partido de la Liga Uruguaya de Básquetbol previo al parate, ante Cordón.

Por su parte el equipo colombiano para esta fase fue por tres refuerzos. En la base, Romario Roque, colombiano de selección, que supo jugar la Liga Uruguaya de Básquetbol en Trouville. Además, sumó a un ex NBA, Josh Reaves. El escolta jugó seis partidos en Orlando Magic en la temporada 2019-20, y se encontraba jugando en la G-League. Además, fue parte de la selección de Bolivia. Por último, Kevin Mickle, alero con un larga trayectoria en la LEB Plata de España, y además jugó en Puerto Rico, Suiza, Jordania y Arabia Saudita.