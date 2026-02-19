LUB: Malvín ganó de atrás el clásico; Sporting derrotó a Aguada; Nacional aplastó, y Peñarol triunfó

La Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo una definición apasionante del Clasificatorio, donde Malvín y Defensor Sporting, que dependían de sí mismos para meterse a la Liguilla, ganaron sus partidos para clasificar a la parte alta y asegurar temprano en la temporada, su boleto a playoffs.

El Playero se impuso de atrás en el clásico ante Unión Atlética, quien cayó al Reclasificatorio, tras perder por 79-73. El equipo de Pablo López remó todo el partido abajo, ante un rival que le hizo mucho daño con los segundos tiros, pero pudo sostenerse con un gran Nicolás Martínez.

Dragan Zekovic emparejó el partido cargando el bajo, para que en el último cuarto se enchufaran los extranjeros perimetrales, Carlton Guyton y Joshua Webster, que anotaron desde su talento individual, para dar vuelta el juego. El azulgrana, que ya había tenido una merma en su rendimiento ofensivo, ante un Malvín que probó variantes atrás a lo largo del juego, sintió el golpe, viéndose rápido nueve puntos abajo, que no pudo traer.

Por su parte, Defensor Sporting, que pese a clasificar perdiendo, debido a las victorias de Malvín y Nacional, derrotó a Aguada en un partidazo, punto a punto hasta el final y sumamente goleado. El Fusionado sufrió el talento individual de Earl Clark y un Santiago Vidal, que al no poder ser tan vertical por la defensa de sus salidas de cortinas, que no le permitió poder generar para el resto, sí tuvo espacios para tomar sus tiros y ser eficaz.

Por su parte, el equipo de Gonzalo Brea tuvo un completísimo partido del equipo en general. Elijah Weaver fue sumamente regular, haciéndose cargo permanentemente desde la anotación, siendo profundo o sumando sus triples, mientras que el resto acompañó por momentos.

Facundo Terra pudo generar, Mauro Zubiaurre aportó su intensidad, Mateo Mac Mullen dio un gran primer tiempo defensivo, y además sumó puntos importantes, mientras que Néstor Colmenares, desde su defensa, y Victor Rudd, con sus puntos, fueron claves en el desenlace del partido, donde el rojiverde de la mano de Joaquín Rodríguez pudo tomar el liderazgo a 34 segundos del final. Sin embargo, a la salida de minuto, Rudd anotó un doble y falta que nuevamente logró poner adelante al equipo de Gonzalo Brea, con tres de ventaja, que supo sostener cuando tanto el ex Aguada como Weaver, anotaron sus libres.

En el Polideportivo del Gran Parque Central, Nacional no tuvo oposición. Pese a no contar con Luciano Parodi, por lesión, lo aplastó a Cordón, con un contundente 126-75. Connor Zinaich, ausente en la derrota ante Defensor Sporting, firmó un doble-doble de 27 puntos y 10 rebotes, en un equipo que lo sentenció en el tercer cuarto con un arrollador 36-10.

Además, Peñarol logró ganarle de atrás a Urunday Universitario, en un encuentro que tuvo tres parejísimos cuartos, donde los triples le permitieron al Estudioso liderar durante los primeros 20 minutos, sobre todo en manos de Santiago Massa y Eric Demers, pero no pudo sostenerlos a lo largo del juego.

Skyler Hogan y Santiago Vescovi fueron importantes para mantener al Carbonero cerca, que luego con un buen pasaje de su extranjero perimetral, y Nicola Pomoli desde sus rompimientos, pasó y siguió de largo, dominando además el juego interno.

De esta manera, se confirmaron los seis equipos que jugarán en la Liguilla Peñarol, Hebraica Macabi, Malvín, Nacional, Defensor Sporting y Aguada; mientras que Unión Atlética, Biguá, Urunday Universitario, Goes, Cordón y Welcome, jugarán el Reclasificatorio, por dos boletos a playoffs, y por evitar los dos descensos.

Malvín 79-73 Unión Atlética minuto a minuto:

La UA arrancó imponiendo el ritmo y siendo vertical, para comenzar arriba. El azulgrana contestó la reacción de Malvín tras minuto con triples. El Playero de afuera se puso rápido a tiro. Guillermo Souza se enrachó de afuera, dándole ocho de ventaja al de Nuevo Malvín que agregó además una bomba de Christian Alaekwe. 30-22 lideró el equipo de Gonzalo Fernández al cierre del primer cuarto.

Malvín levantó defensivamente y apeló a sus extranjeros para ponerse a tiro. Sin embargo, la UA fue al bajo para anotar y ganar aire. Si bien el azul levantó con una defensa zonal y logró anotar en el bajo, un triple de Mateo Giano le dio aire al azulgrana, que entró al entretiempo ganando 43-37.

El Playero anotó adentro para de nuevo ponerse cerca. Un triple de Alaekwe alejó la reacción, pero tras minuto Carlton Guyton respondió. Uno más de Santiago Fernández le permitió empatar al de la Avenida Legrand. Pero un triple de Álex López en la hora, terminó dándole la ventaja a la UA al último cuarto, 59-57, cuando el de la Avenida Legrand había pasado al frente.

Siendo más profundo e imponiéndose atrás, Malvín pasó, y pese a que Alaekwe anotó un doble difícil de la esquina corta, Guyton sumó una bomba pesada. Una antideportiva sobre Dragan Zeković le permitió al azul de la Playa abrir renta de seis. Joshua Webster tuvo un momento clave asumiendo con su tiro largo, sacando nueve. López le dio una vida más a su equipo con un triple de la esquina, pero Malvín con libres lo pudo sentenciar.

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Defensor Sporting 98-92 Aguada minuto a minuto:

Santiago Vidal lideró desde la generación y además puso triples, para que el rojiverde comenzara al frente. El Fusionado lo emparejó cuando pudo ganar verticalidad, y agregar un triple de Elijah Weaver y una falta de tres sobre Facundo Terra. El ingreso de Mateo Mac Mullen fue clave para darle la ventaja al equipo de Gonzalo Brea, gracias a su defensa, y el aporte anotador. Weaver coronó el cuarto con más puntos desde su uno contra uno, abriendo seis (35-29), al cierre del primer cuarto.

Tripleando y cargando el rebote ofensivo, el de Punta Carretas puso en 10 la ventaja. Earl Clark se encendió rápido para poner a su equipo cerca. Mac Mullen se mantuvo sólido en la anotación, a lo que agregó el local un buen pasaje de Victor Rudd, para estirar pese a un momento dominante de Luis Santos. Vidal volvió a aprovechar los espacios en la defensa que lo defendió por detrás de los bloqueos, para sumar y poner a tiro a su equipo. 58-56 entró ganando el equipo de Brea, al entretiempo.

Un triple de Clark puso al frente a la visita, pero Mauro Zubiaurre jugó un rol importante para darlo vuelta nuevamente. Desde su goleo, Vidal mantuvo a tiro a su equipo, pese a un pasaje en el que el Fusionado anotó desde su verticalidad. Rudd puso su cuota y Weaver fue la constancia para darle al local aire. 80-73 lideró Defensor Sporting al cierre del tercero.

Vidal puso un triple nuevamente para poner a Aguada cerca, que lo igualó con doble y falta de Santos. Un Terra clave devolvió al frente al local. Cuando el equipo de Punta Carretas parecía irse, Joaquín Rodríguez puso un triple clave, y luego una flotadora para revertirlo. Rudd resolvió tras minuto, para otra vez tomar la ventaja, con 30 segundos por jugar. Clark asumió sin eficacia y del otro lado, Weaver y Rudd sumaron sus libres para ganar un punto que valió la Liguilla.

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Nacional 126-75 Cordón minuto a minuto:

Patricio Prieto rompió la paridad inicial, con corridas y un tiro exterior. Liderado por sus extranjeros, el del Puente logró llegar al empate. La mano de James Feldeine devolvió al frente al local. El banco le dio puntos a Álvaro Ponce, para que su equipo liderara al primer descanso, por 29-22.

Nacional siendo vertical y yendo a la línea logró abrir dos dígitos de ventaja. Connor Zinaich tuvo su momento para darle más ventaja al tricolor. Feldeine abrió su abanico goleador, y Gianfranco Espíndola puso su cuota para sacar 17, al entretiempo (66-49).

El tricolor le bajó tempranamente la cortina abriendo el tercero con un 17-0 que elevó la renta por encima de los 20. Nacional con un aplastante 102-59, lo cerró al cierre del tercero.

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Urunday Universitario 83-100 Peñarol minuto a minuto:

Pese a un mejor arranque de Peñarol, la mano de Santiago Massa le permitió al Estudioso mandar en el partido. La rotación le permitió al verde estirar, pero un triple de Skyler Hogan venció a la chicharra para dejar al aurinegro solo cinco abajo (28-23).

En un segundo chico prácticamente de punto a punto, un triple de Santiago Vescovi puso a tiro al Mirasol. Con sus internos, Urunday soportó el envión rival, entrando 46-49, ganando al entretiempo.

La mano de Eric Demers le dio aire al de la Avenida Joaquín Suárez. Nicola Pomoli y Hogan asumieron para darle el empate a Peñarol. Vescvovi calentó la muñeca para seguir de largo. 74-68 lideró el equipo de Leandro García Morales al cierre del tercero.

Peñarol sacó 14 haciendo daño adentro, en una diferencia que fue irremontable para el local.

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