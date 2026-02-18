Básquetbol: Uruguay tiene a sus 15 preseleccionados para enfrentar a Argentina y Cuba por las Clasificatorias

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), presentó a través de su streaming oficial la lista de preselección para la doble fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. Uruguay tendrá que enfrentar a Argentina, en el Estadio Obras de Buenos Aires, el viernes 27 de febrero, mientras que ante Cuba jugará en el Arena Roberto Durán, de Panamá, el martes 2 de marzo.

Luciano Parodi (Nacional), Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España), Joaquín Rodríguez (Casademont Zaragoza, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Nicolás Martínez (Malvín), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting) y Juan Ignacio Ducasse (Unión Atlética), son los 11 que repiten respecto a la lista anterior, con Theo Metzger (Defensor Sporting), como el único ausente.

El capitán, Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), vuelve tras haber estado ausente, al no poder estar por haber sido padre. Además, el equipo de Gerardo Jauri tendrá las vueltas de Facundo Terra (Defensor Sporting), Emiliano Serres (Peñarol) y Pablo Gómez (Nacional).

Además Matías Espinosa (Biguá) y Matías Benítez (Urunday), están en condición de invitados.

Recordar que para la lista definitiva, Jauri tendrá que cortar a tres de los 15.

Uruguay ganó sus dos primeros partidos frente a Panamá, siendo uno de los líderes de su grupo junto a Argentina, donde tres de los cuatro avanzan a un segundo grupo, en el cual se arrastra la totalidad del puntaje.

Los clasificados al Mundial saldrán de la segunda fase, donde en caso de avanzar, la Celeste enfrentará a los tres equipos provenientes del grupo B, que lideran Canadá y Jamaica con dos triunfos, mientras que Puerto Rico y Bahamas perdieron en sus dos primeras presentaciones. De ese segundo grupo, los tres mejores se meten en el torneo, junto al mejor cuarto, teniendo en cuenta ambas segundas zonas.

Del otro lado, Estados Unidos y Brasil cosechan puntaje ideal, mientras que República Dominicana, México y Colombia ganaron uno. Sin triunfos se encuentran Nicaragua, Chile, Venezuela. Vale aclarar que hay un partido pendiente entre la selección Vinotinto, y la Cafetera.