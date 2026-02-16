Liga Uruguaya de Básquetbol: Unión Atlética y Aguada ganaron dejando abierta la definición a la última fecha

Aguada y Unión Atlética se pusieron al día, dejando todo abierto de cara a la última fecha, con seis equipos pugnando por los últimos cuatro cupos a la Liguilla, donde todos con un triunfo propio se aseguran su lugar en la parte alta. El rojiverde se impuso ante Hebraica Macabi, 85-80, y la UA superó a Nacional, por 91-81.

En el Estadio Propio Aguatero, el local precisaba el triunfo para mantener la dependencia de sí mismo, y logró derrotar al Macabeo, en un juego que fue prácticamente de punto a punto hasta el final. Earl Clark fue la gran figura, el más regular, sacando ventajas desde su físico para sumar desde su uno contra uno, a lo que agregó tiros a distancia, en un equipo que ante las reacciones, cargó bien el bajo, con Agustín Zuvich y Luis Santos, y que además repartió las conversiones de afuera, para totalizar un correcto 9/24 en triples.

Earl Clark defendido por Arnold Louis en el partido entre Aguada y Hebraica Macabi. Foto: Ignacio Sánchez.

Dentro de un goleo repartido, la mano de Joaquín Rodríguez del banco, volvió a ser importante para bancar la arremetida final de Macabi, que volvió a tener un estelar partido de Myke Henry, que viene de ser la figura en su debut, ante Malvín, y que volvió a ser el goleador de su equipo. Hebraica, pese a remar de atrás casi todo el partido, llegó con chances hasta la última bola, donde una pérdida de Salvador Zanotta, definió el partido.

Por su parte, Unión Atlética volvió a sorprender, con un gran sprint final de temporada, para ponerse solo a un triunfo de la Liguilla y por ende de los playoffs, que le darían un broche dorado a una gran temporada. El equipo de Gonzalo Fernández lo dominó a Nacional durante la mayor parte del juego. El equipo tricolor nunca pudo imponer su intensidad para correr, anotando apenas 11 de contraataque; a lo que sumó magros porcentajes de tres (9/32), y de libres (16/24). Los mejores pasajes del Bolso fueron cuando Luciano Parodi y Ernesto Oglivie pudieron conectarse jugando desde cortinas directas.

La UA adelante sustentó su triunfo con un gran arranque lanzando desde los 6,75, con el que abrió la primera ventaja, donde destacaron Christian Alaekwe y Guillermo Souza.

Ante la reacción, Quatarrius Wilson marcó un dominio grande en el poste bajo, en un equipo que sumó una alta producción de puntos de segunda oportunidad, con 16, en 11 rebotes ofensivos.

El cierre fue para Ty Prince, que se lució desde su uno contra uno, que terminó de darle a los azulgranas un triunfo clave pensando en la última fecha.

Dicha etapa comenzará mañana, donde Biguá buscará abrochar su boleto a la Liguilla, recibiendo a Welcome, mientras que el jueves, se jugarán los últimos tres partidos con incidencia en la definición: Defensor Sporting vs. Aguada, Nacional vs. Cordón, y el clásico entre Malvín y Unión Atlética.

Unión Atlética 91-81 Nacional minuto a minuto:

El partido comenzó goleado, Ernesto Oglivie tuvo facilidades para anotar en la visita, mientras que la UA fue vertical y terminó con facilidad en el bajo. Mateo Giano con un triple desde el dribbling le dio aire al azulgrana, que ganó aire corriendo. Christian Alaekwe encendió la mecha desde afuera, para estirar la renta por encima del doble dígito. 31-19 entró ganando el dueño de casa, al primer descanso.

La mano de Agustín Méndez ilusionó al Bolso con remontarlo. Unión Atlética no pudo sostener los buenos porcentajes del primer cuarto y sufrió puntos de contraataque del tricolor, que se puso a seis. La UA sostuvo la ventaja con triples de Guillermo Souza, ante un rival de bajísimos porcentajes desde la línea de libres. Nacional encontró buenos réditos entre el pick and roll entre Luciano Parodi y Oglivie, logrando cerrar a siete (48-41), el primer tiempo.

Nacional alineó corridas de Ezequiel Bell para ponerse a tiro. Prieto coronó la reacción con triple, pero Juan Ignacio Ducasse con puntos en el bajo, volvió a poner al frente al de Nuevo Malvín. Cuando Unión Atlética cargando el bajo parecía sacar ventaja, puso un triple clave.

Un triple de Souza y buenos minutos de Ty Prince desde su uno contra uno, le dieron una bocanada de aire al azulgrana, con nueve de ventaja. Nacional de aro cerrado en el final de afuera complicó sus aspiraciones, y un doble de segunda oportunidad de Prince, definió las acciones.

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Aguada 85-80 Hebraica Macabi minuto a minuto:

El rojiverde tuvo un Earl Clark que físicamente sacó ventajas para comenzar anotando. Aguada repartió conversiones de afuera, a lo que se mantuvo la constante de Clark. Macabi tuvo momentos para castigar con Jalen Canty adentro y una ráfaga de Salvador Zanotta para acortar. 27-22 lideró el local al primer descanso.

El equipo de la Avenida San Martín anotó con consistencia en el bajo con Agustín Zuvich y Luis Santos para ganar aire. Federico Pereiras castigó la reacción de Hebraica con triple. Repartiendo tiros de afuera en distintas manos, la visita se mantuvo cerca, e incluso llegó a achicar a una unidad. Un buen cierre de Santos le dio al Aguatero seis de ventaja (51-45), al entretiempo.

Federico Pereiras defendido por Myke Henry en el partido entre Aguada y Hebraica Macabi. Foto: Ignacio Sánchez.

Henry tuvo facilidades para anotar y sumado a un triple de Xavier, Macabi lo dio vuelta. Clark lideró a Aguada tras el minuto, y Joaquín Rodríguez tuvo su pasaje para abrir 10. Arnold Louis puso nuevamente a competir a la visita, y Henry, con un triple en la hora, dejó a su equipo a uno (65-64), con diez por jugar.

El punto a punto se mantuvo prácticamente hasta el final, donde un triple de Clark le permitió al rojiverde tomar dos posesiones de ventaja en el tramo final. Aún así, el Hebreo llegó a la última pelota del partido con chance, pero una pérdida de Zanotta, terminó definiendo el encuentro.

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La previa

Unión Atlética viene de cortar su mejor racha del torneo. Tras alinear cinco éxitos en fila, cayó ante Aguada. De perder, es muy probable que el clásico ante Malvín, deba ganarlo por ocho puntos o más, para obtener la ventaja ante el Playero, que de darse este resultado, se encontraría un punto por encima. Pero si gana, un simple triunfo en la última fecha lo depositará en la parte alta.

En frente tendrá a Nacional, que va por asegurar su boleto esta misma fecha. El Bolso, viene de dejar pasar un tren, al caer ante Defensor Sporting, pero sigue solo a un éxito de clasificar a la Liguilla. Esta fase del torneo la cerrará ante Cordón. Connor Zinaich y Marcos Cabot son baja, por lo que Ezequiel Bell ocupa el lugar del primero como innominado.

Aguada sigue dependiendo de sí mismo, pero precisará ganar para mantener esa condición. Viene de ganarle a Unión Atlética, y cerrará frente a Defensor Sporting, que también está en el entrevero.

Por su parte, Hebraica Macabi viene de obtener la clasificación al vencer a Malvín de atrás, en el pico, con un gran debut de Myke Henry, que fue la figura. El Macabeo ostenta la segunda posición, y buscará asegurarla al menos hasta el cierre del Clasificatorio, con un triunfo.