Aguada 90-76 Unión Atlética: el rojiverde ganó un punto importante, pero perdió la ventaja con la UA

Aguada sigue prendido a la pelea por el ingreso a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El rojiverde derrotó 90-76 a Unión Atlética, en donde si bien se quedó con un punto fundamental, un triple en el final de Álex López, le marcó un gusto amargo al perder la ventaja frente al azulgrana, que había ganado por 15 en la primera rueda.

El Aguatero se impuso casi desde el arranque, cuando con una buena defensa de ayudas, arrancó a correr, y se enrachó con el tiro. Earl Clark fue la figura, haciendo pesar su juego físico, bien secundado por Santiago Vidal, que lideró desde la generación, con ocho asistencias.

Primer tiempo:

Unión Atlética tuvo un mejor arranque, anotando con facilidad, e intentando defender línea de pase, para que Santiago Vidal no pudiera poner la pelota en el bajo a Luis Santos, ventaja que intentó explotar Aguada en el arranque sin éxito. Tras minuto, el rojiverde lo dio vuelta con su tiro perimetral, y corridas, gracias a un activo Vidal, que ayudó sobre los posteos, para robar pelotas. Earl Clark coronó el cuarto con un bombazo sobre la chicharra, con la que su equipo entró ganando al primer descanso, 25-16.

Clark agregó su uno contra uno, y sumó un triple más, ante un rival que con su tiro de afuera intentó reaccionar. La UA, que levantó defensivamente y fue más vertical, sufrió una bomba de Joaquín Osimani cuando intentaba recortar, pero en la hora, puntos de Guillermo Souza de segunda oportunidad, dejaron la diferencia en ocho (44-36), al entretiempo.

Segundo tiempo:

Aguada ganando los uno contra uno, donde destacó la ventaja física de Clark, y sumando un triple de Santos, abrió 17. Mateo Giano asumió para descontar, sin embargo Vidal respondió con doble y falta, y Donald Robinson ingresó con triple. Además, el extranjero que debutó ante Goes, cerró el cuarto con un doble difícil de la esquina corta, para abrir 18, 69-51.

Un triple de Pereiras puso la diferencia por encima de los 20. Unión Atlética en transición contestó con dos para ponerse a 16, buscando bajar los 15, diferencia con la que ganó en la primera rueda. Vidal alejó la reacción con tiros a distancia, parecía sepultar la diferencia con uno más desde el pique. Sin embargo, un técnico al Pepo, sumado a faltas en la presión, llevaron a la UA a llegar a bajar la distancia a 14, con triple a la carrera de Álex López.

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