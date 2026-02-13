Básquetbol: Peñarol trae un jugador con el que supo ser finalista, en reemplazo de un extranjero lesionado

Peñarol confirmó la vuelta de Jy'lan Washington a través de sus redes sociales, extranjero con el que supo ser finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-24, donde el extranjero fue pieza importante del equipo que terminó cayendo ante Aguada en cinco partidos. El hombre que destacó por un 40,4% en triples en la temporada, llegará a jugar por Andrés Ibargüen, lesionado.

Esto significa además un cambio de estrategia en el aurinegro, que dejará de lado el tener dos internos extranjeros, como lo era el colombiano, junto al panameño, Eric Romero. Ahora tendrá un jugador en la posición de ala-pivot, con opción de minutos de alero, con muy buena mano para tirar, y que juega principalmente abierto. En su última temporada promedió 12,8 puntos, 5,4 rebotes y 1,4 triples por partido. Además viene de jugar en Tabiat de la liga de Irán hasta enero, donde anotó 15,4 puntos por juego, con un 50% en triples.

Peñarol, pese a iniciar el torneo con dos puntos menos, se encuentra líder, cuatro puntos por encima de su escolta, Hebraica Macabi, con apenas tres derrotas —una en tribunales— en 21 presentaciones. Además es uno de los dos equipos que tienen asegurado su boleto a la Liguilla, y por ende a los playoffs, además de estar muy cerca de asegurar la primera posición, con 11 partidos para el cierre de la temporada regular.

El Carbonero cerrará el Clasificatorio en principio el jueves 19, visitando a Urunday Universitario, pero al ser un partido sin incidencia en la definición por ingresar a la parte alta, podría cambiar de fecha para bajar la carga de partidos dicho día.

Por su parte, la próxima instancia se jugará en formato de todos contra todos, a dos ruedas, donde hasta ahora el único rival confirmado para los aurinegros es Hebraica Macabi. Dicha fase comenzará tras el partate por las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027, donde Uruguay enfrentará a Argentina en Buenos Aires, y a Cuba en la Ciudad de Panamá.