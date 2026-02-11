Hebraica Macabi 87-83 Malvín: Myke Henry lideró al Macabeo a darlo vuelta, para clasificar a la Liguilla

Se reanudó el partido suspendido el martes por problemas en los relojes en el Estadio Romeo Schinca, donde Hebraica Macabi había terminado en desventaja frente a Malvín, por 58-45, con siete minutos del tercer cuarto por jugar. Sin embargo, el Macabeo lo terminó dando vuelta, al imponerse por 87-83, con un rendimiento excepcional de Myke Henry, que debutó con 23 puntos, haciéndose cargo de los momentos calientes del equipo. De esta manera, el Hebreo, que había tenido un mal inicio de 2026, terminó abrochando su clasificación a la Liguilla, para alcanzar por cuarta temporada consecutiva, los playoffs.

El Playero, que había iniciado bien, con Joshua Webster liderando desde la anotación, y un Carlton Guyton importante para bancar la reacción, se encontró en el cierre con un efectivo Federico Haller y un triple de Manuel Mayora, con el que pasó a estar abajo. Ahora se jugará su pasaje a los seis mejores en el clásico de la última fecha, ante Unión Atlética.

Hebraica Macabi vs. Malvín minuto a minuto:

Por problemas con la planilla electrónica del partido, el inicio se demoró. Tras 15 minutos de retraso, se optó por jugar con la vieja planilla de papel.

Ambos arrancaron con altos porcentajes de afuera, repartidos en distintas manos, que Macabi pudo sostener más en el tiempo, para quebrar el doble dígito. Malvín recuperó la ventaja con puntos de segunda oportunidad y un triple de Carlton Guyton en su reingreso. 68-56 lideró la visita al descanso.

El nuevo extranjero asumió para darle más aire, a la visita. Además contestó las reacciones de Hebraica, que yendo al bajo siguió peleando. Myke Henry fue clave luchando rebotes y yendo a la línea, quebrando una vez más el doble dígito. A eso, agregó su uno contra uno, para recortar y Federico Haller con un tiro corto, puso a dos al local, con tres minutos por jugar. Si bien Haller puso un triple, Joshua Webster asumió para mantener la renta de tres. Tras minuto, Manuel Mayora lo igualó, y Henry coronó su figura para darlo vuelta a 16 segundos del final. Webster apagó su figura tras dos libres fallados, y tras el corte, Henry agigantó la suya para ganarlo.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Así fue la primera parte:

El arranque había sido parejo, donde el Macabeo desde sus tiros a distancia, llevó el encuentro punto a punto, ante un Playero que contó con Joshua Webster como su principal generador, no pudo sostener la paridad, cuando sus porcentajes empezaron a caer, ante un rival que defendió de muy buena manera su pintura. El ingreso de Octavio Medina le aportó verticalidad al de la Playa, para brillar junto a Santiago Fernández en cancha abierta, a lo que se le agregaron chispazos de Carlton Guyton, que en su reestreno con el azul, tuvo sus minutos para sumar.